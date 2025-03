Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη – Μάρκο Ρούμπιο – Τι συζητήθηκε

Η Ελλάδα αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην περιφερειακή σταθερότητα, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του αμερικανικού ΥΠΕΞ, στη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δέσμευση της Ελλάδας στις αμυντικές δαπάνες.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής παρουσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία 2025-2026, ενώ συζητήθηκε ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στα περιφερειακά ενεργειακά έργα και οι προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), όπου τόνισε: «Συζητήσαμε όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί ως εταίροι, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Συζητήσαμε επίσης για τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία».

In my meeting with Greek Foreign Minister Gerapetritis today, we discussed what we can accomplish together as partners, NATO Allies, and during Greece’s term at the UNSC. We also discussed Greece’s security and energy leadership in the Eastern Mediterranean and prospects for… pic.twitter.com/rZgMMMh3La

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 1, 2025