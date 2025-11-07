Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Σημαντικό βήμα για την προώθηση της οικονομικής διπλωματίας η Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεσμεύεται να θέτει την Αμερική και τις αμερικανικές επιχειρήσεις πρώτα», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, σχολιάζοντας την υπογραφή της Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Πίγκοτ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της οικονομικής διπλωματίας που οραματίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Η Διακήρυξη υπογράφηκε την Παρασκευή στην Αθήνα από τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών για Οικονομικά Θέματα Τζέικομπ Χέλμπεργκ, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ και τον Έλληνα υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο κείμενο της Διακήρυξης υπογραμμίζει ότι «η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια» και θέτει τα θεμέλια για μια νέα εποχή συνεργασίας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των κρίσιμων υποδομών και της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Από την πλευρά του, ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ τόνισε τον ρόλο των ΗΠΑ ως «αναντικατάστατου εταίρου» για τις χώρες που επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να αξιοποιήσουν τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παίρνοντας την σκυτάλη, η πρέσβης Γκιλφοιλ υπογράμμισε τον συμβολισμό της Αθήνας, «όπου γεννήθηκαν οι ιδέες που άνοιξαν τον δρόμο στη σημερινή επανάσταση της τεχνολογική επανάσταση».

Κεντρικοί Άξονες της Συνεργασίας:

Ενίσχυση κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού.

Προώθηση υπεύθυνων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

Κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για εμβληματικές επενδύσεις.

Θωράκιση ευαίσθητων τεχνολογιών από επιρροές ανταγωνιστικών κρατών.

Δημιουργία αξιόπιστων δικτύων πληροφορίας και επικοινωνιών.

Διασφάλιση ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τέλος, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι η συνεργασία αφορά στρατηγικούς τομείς που εκτείνονται από τη βιομηχανία των ημιαγωγών έως την επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών και την ενεργειακή ασφάλεια, επιδιώκοντας να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας καινοτομίας σε Ελλάδα και ΗΠΑ.