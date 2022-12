Σπίλμπεργκ: Ο φόβος του για τους καρχαρίες, τα «Σαγόνια», η παιδική του ηλικία και η Λίστα Σίντλερ

Την λύπη του για τον αποδεκατισμό του πληθυσμού των καρχαριών μετά την επιτυχία της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας Jaws, εξέφρασε ο σκηνοθέτης της ταινίας Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Μιλώντας την εκπομπή Desert Island Discs, του BBC Radio 4, ο διάσημος σκηνοθέτης είπε ότι «πραγματικά λυπάται,» καθώς και ότι φοβάται πως οι καρχαρίες είναι «τρελοί» μαζί του για «τη φρενίτιδα των τρελών ψαράδων με σπαθιά που ακολούθησε μετά το 1975».



Η ταινία έχει κατηγορηθεί ότι παρουσιάζει μια εσφαλμένη εικόνα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες και ότι έχει εξωθήσει τους ψαράδες να επιδιώκουν να πιάσουν λευκούς καρχαρίες και να τους παρουσιάζουν ως τρόπαια, στις ΗΠΑ. Ο Σπίλμπεργκ, στην εκπομπή συζήτησε επίσης για την παιδική του ηλικία, αλλά και για τη νέα του ταινία.

Ερωτηθείς για το πώς νιώθει που η θάλασσα γύρω από το έρημο νησί του κατοικείται από καρχαρίες, ο Σπίλμπεργκ είπε: «Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ακόμα φοβάμαι».

Διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν φόβος πως θα τον φάνε οι καρχαρίες ότι θα φαγωθεί, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι ο αντίκτυπος στον πληθυσμό των καρχαριών είναι κάτι που “πραγματικά μετανιώνω και μέχρι σήμερα”.

Ο ηλικίας 75 ετών Αμερικανός σκηνοθέτης είναι γνωστός για πολλές υπερπαραγωγές του Χόλυγουντ, συμπεριλαμβανομένων των E.T., η Λίστα του Σίντλερ και το Jurassic Park.

Η ταινία Jaws (Τα σαγόνια του Καρχαρία) αφηγείται την ιστορία ενός μεγάλου λευκού καρχαρία που επιτίθεται σε μια παραθαλάσσια πόλη των ΗΠΑ, γεγονός που επηρέασε την αύξηση του αθλητικού ψαρέματος σε όλη την Αμερική. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο αριθμός των μεγάλων καρχαριών έπεσε κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής τα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία της ταινίας.

Στην εκπομπή, ο Σπίλμπεργκ διάλεξε να ακουστούν τα τραγούδια Somewhere, από το West Side Story, Come Fly With Me του Frank Sinatra και το τραγούδι Cool Hand της κόρης. Συνολικά επέλεξε τραγούδια από οκτώ δίσκους.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης συζήτησε επίσης τη νέα του ημι-αυτοβιογραφική ταινία, The Fabelmans – η οποία περιγράφει την ιστορία της παιδικής του ηλικίας και την εισαγωγή του στη δημιουργία ταινιών. Ο ίδιος είπε στην παρουσιάστρια Lauren Laverne ότι η ταινία αυτή του προκάλεσε πολύ φόβο. «Είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει η ιδιωτικότητα, αλλά εκτίθεται και δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το έργο ενός άλλου, από ένα βιβλίο ή από την αμερικανική ιστορία».

Ο σκηνοθέτης είπε ότι αρχικά σκέφτηκε πως η ταινία θα ήταν το «πιο εγωιστικό πράγμα που έχω ζητήσει ποτέ από τους ανθρώπους, δηλαδή να με παρακολουθήσουν μέσα από την ταινία», την οποία περιέγραψε ως «θεραπεία 40 εκατομμυρίων δολαρίων».



Είπε ότι ο ίδιος «ανταποκρίθηκε σε μια ανάγκη» να φτιάξει την ταινία, αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι ο μεγαλύτερος αγώνας ήταν πιθανώς «να μην γίνει συναισθηματικός» ενώ την γύριζε.

Στην ταινία, το Fabelmans, το οποίο έχει ήδη πάρει υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στα Βραβεία Επιλογής Κριτικών 2023, πρωταγωνιστούν οι Paul Dano και Michelle Williams.

Ερωτηθείς από την Laverne για το πώς ξεκίνησε να γυρίζει ταινίες, ο Spielberg είπε ότι η πρώτη του απόπειρα ήταν μια ταινία γουέστερν με μία κάμερα που δεν είχε δυνατότητα να κάνει μοντάζ, όταν ήταν ακόμα 10 ετών. Έδειξε την ταινία σε μια ομάδα ανιχνευτών ταλέντων και από τότε πάει: «Μπήκε το τσιμπούρι μέσα μου και αυτό ήταν».

Μιλώντας γενικά για το ότι είναι σκηνοθέτης, ο Σπίλμπεργκ είπε ότι δεν ήταν ο ρόλος του να «χειραγωγεί» το κοινό, αλλά παραδέχτηκε ότι το έκανε στο Jaws και στην υπερφυσική ταινία τρόμου του 1982 Poltergeist.

Ο Σπίλμπεργκ έθιξε επίσης τη Λίστα του Σίντλερ, λέγοντας ότι όταν τον πλησίασαν αρχικά για να κάνει την ταινία το 1982, δεν ήταν έτοιμος «συναισθηματικά» ή ως σκηνοθέτης.