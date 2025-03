Σομαλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί έπειτα από τρομοκρατική επίθεση σε ξενοδοχείο

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση της Αλ Σαμπάμπ σε ξενοδοχείο στην κεντρική Σομαλία, αυξήθηκε σε 10, με τα περισσότερα θύματα να είναι άμαχοι πολίτες, ανέφερε την Τετάρτη (12/3) ένας αστυνομικός της πόλης. Την Τρίτη (11/3), τρομοκράτες έκαναν επίθεση στο ξενοδοχείο στην πόλη Μπελεντγουέιν με παγιδευμένο αυτοκίνητο, προτού οι ένοπλοι εισβάλουν στο κτίριο και εμπλακούν σε μια πολιορκία που διήρκεσε όλη την ημέρα, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούσαν να τους διώξουν.

Οι αρχηγοί φυλών από την περιοχή Χιράν είχαν συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο για να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της αλ Σαμπάμπ πριν από την επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ισλαμιστική μαχητική ομάδα. Νωρίτερα, ένας αρχηγός φυλής είχε εκτιμήσει τον αριθμό των θυμάτων σε επτά.

