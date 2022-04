Σοκαριστικές καταγγελίες από τον δήμαρχο Μαριούπολης: Ανθρωπιστική η καταστροφή – Απαραίτητη μια πλήρους κλίμακας εκκένωση

Σοκαριστικές καταγγελίες κάνουν εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων Ουκρανοί αξιωματούχοι της Μαριούπολης, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι Ρώσοι φέρνουν μαζί τους κινητά κρεματόρια και βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν χιλιάδες νεκρούς και ερείπια, τη στιγμή που ο δήμαρχος κάνει σύγκριση της πόλης με το διαβόητο στρατόπεδο θανάτου του Ολοκαυτώματος, Άουσβιτς.

Σύμφωνα με όσα είπαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, η Ρωσία έχει μετατρέψει τη Μαριούπολη σε στρατόπεδο θανάτου των ναζί, καίγοντας πτώματα και μπλοκάροντας ανθρωπιστικά κομβόι για να κρύψει στοιχεία για μαζικές δολοφονίες και άλλες φρικαλεότητες εκεί. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βάντιμ Μποϊτσένκο είπε πως περισσότεροι από 5.000 άμαχοι, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 210 παιδιών, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών, που διαρκούν εδώ και εβδομάδες, και οδομαχιών στη νότια ουκρανική πόλη, που βρίσκεται υπό πολιορκία. Όπως σημείωσε ο Μποϊτσένκο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει νοσοκομείο, ενώ μέσα σε ένα από αυτά 50 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί.

Παράλληλα, ο Μποϊτσένκο δήλωσε πως 100.000 άνθρωποι ακόμη θα πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως, περιγράφοντας την κατάσταση στην πόλη ως ανθρωπιστική καταστροφή. “Οι εναπομείναντες τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι προσεύχονται για διάσωση – είναι απαραίτητη μια πλήρους κλίμακας εκκένωση”, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση.

Σε μήνυμά τους στο Telegram αξιωματούχοι του δήμου της Μαριούπολης έγραψαν ότι οι Ρώσοι έχουν μαζί τους κινητά κρεματόρια για να καίνε τα πτώματα όσων έχουν σφαγιάσει, εικόνες που συνθέτουν το φάσμα του μεγαλύτερου εγκλήματος του 20ού αιώνα.

Στο μεταξύ, οι τοπικές Αρχές της ανατολικής Ουκρανίας, με φόντο τους φόβους για μεγάλη επίθεση του ρωσικού στρατού, προειδοποίησαν ότι οι ερχόμενες ημέρες θα είναι για τους αμάχους της ανατολικής Ουκρανίας “η τελευταία ευκαιρία” να εκκενώσουν την περιοχή. “Οι ερχόμενες ημέρες είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για αναχώρηση. Όλες οι ελεύθερες πόλεις της περιοχής του Λουχάνσκ βρίσκονται υπό τα πυρά του εχθρού”, προειδοποίησε στο Facebook o κυβερνήτης της περιοχής Σεργκέι Γκαϊντάι, λέγοντας πως οι Ρώσοι “αποκόπτουν όλες τις πιθανές οδούς εξόδου”.

“Μην διστάσετε να φύγετε”, είπε, αφού είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα στο Telegram ότι οι Αρχές “δεν θα επιτρέψουν μια δεύτερη Μαριούπολη”, αναφερόμενος στην πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας που πολιορκείται από τον ρωσικό στρατό από το τέλος Φεβρουαρίου.

Η κατάσταση στη Ρούμπιζνε και την Ποπάσνα, δύο πόλεις της περιφέρειας του Λουχάνσκ, “επιδεινώνεται”, πρόσθεσε. “Η απομάκρυνση των αμάχων είναι περίπλοκη” και “δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο στην περιοχή που να παραμένει αλώβητο”. “Θα βγάλουμε τους ανθρώπους με λεωφορεία μέχρι την τελευταία ημέρα, μέχρι οι Ρώσοι να εξαπολύσουν επίθεση”, τόνισε ωστόσο.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από βομβαρδισμό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κρεμίνα, μια πόλη 20.000 κατοίκων που βρίσκεται 25 χλμ. βορειοδυτικά του Σεβεροντονέτσκ, ανακοίνωσε ο Γκαϊντάι. “Η ένταση στο Ντονμπάς αυξάνεται”, είπε από την πλευρά του σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος του Ντνίπρο, ο Μπόρις Φιλάτοφ, καλώντας “κυρίως τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους” να “φύγουν, εκείνοι που μπορούν”.

Όπως είπε, “ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων” φθάνουν αυτή τη στιγμή στο Ντνίπρο, μια βιομηχανική πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων στον ποταμό Δνείπερο που αποτελεί το όριο των ανατολικών περιοχών της χώρας, από τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, που βομβαρδίζονται τις τελευταίες ημέρες. “Συνιστώ σε όλους να μην χάνουν χρόνο και να πάνε δυτικότερα γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια εκεί”, είπε.

#Ukraine: Footage from #Mariupol showing a Ukrainian BTR-4E APC attacking two Russian T-72 tanks from the rear with a 30mm cannon. Apparently, both tanks received serious damage. pic.twitter.com/7ecGv5AwkK — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2022

Οι ουκρανικές Αρχές καλούν εδώ και πολλές ημέρες τους κατοίκους του ανατολικού τμήματος της χώρας να εγκαταλείψουν την περιοχή το ταχύτερο, επιμένοντας πως σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης οι άμαχοι που θα βρίσκονται εκεί “κινδυνεύουν να πεθάνουν”.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, λέει πως θέλει να αναδιατάξει τις δυνάμεις της προκειμένου να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην “απελευθέρωση” του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, όπου φιλορώσοι αυτονομιστές πολεμούν με τον ουκρανικό στρατό από το 2014. Οι φιλορώσοι αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας παραδέχθηκαν σήμερα ότι πολεμούν απέναντι σε χιλιάδες Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων άμαχοι που πήραν τα όπλα, στην πολιορκούμενη Μαριούπολη.

Οι μάχες επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις ενός τεράστιου εργοστασίου χαλυβουργίας, του Azovstal, και στο λιμάνι, σύμφωνα με τον Έντουαρντ Μπασούριν, που εκπροσωπεί τις δυνάμεις των αυτονομιστών του Ντονέτσκ.

Head of the Donetsk People’s Republic Denis Pushilin & Secretary of the General Council of “United Russia” Andrey Turchak raising the Victory Banner & the Russian flag in Rozovka, Zaporozhye oblast. pic.twitter.com/X9sAICMEis — Russians With Attitude (@RWApodcast) April 7, 2022

“Πιστεύουμε πως μένουν περίπου 3.000 ή 3.500 (αντίπαλοι στρατιωτικοί), αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μεταξύ των κατοίκων της Μαριούπολης, ορισμένοι έχουν πάρει τα όπλα και άρα ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος”, είπε, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ. Ο ρωσικός στρατός και οι αυτονομιστές σύμμαχοί του πολιορκούν επί εβδομάδες την πόλη, αλλά συναντούν σφοδρή αντίσταση εκ μέρους των Ουκρανών.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην πόλη είναι καταστροφική, σύμφωνα και με τα δύο στρατόπεδα, και η πόλη έχει μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε ερείπια. Η κατάληψη του λιμανιού αυτού είναι στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία, επειδή θα της επέτρεπε να συνδέσει την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, με την περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών και τη ρωσική επικράτεια. Η Μόσχα έχει αναπτύξει εκεί τις διαβόητες δυνάμεις του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, χωρίς να καταφέρει μέχρι τώρα να καταλάβει αυτή την πόλη- λιμάνι.

Επίσης, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε σήμερα πως μακροπρόθεσμος στόχος της Ρωσίας είναι να καταλάβει όλη την Ουκρανία, αν και το βραχυπρόθεσμο επίκεντρο της εισβολής της είναι τώρα το ανατολικό τμήμα της χώρας. Η ίδια είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις περιμένουν την κατάλληλη στιγμή στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα αύξησε τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών στη χώρα και έμαθε πώς να πολεμά καλύτερα τα ουκρανικά στρατεύματα.

⚡️Dnipro mayor: Residents not involved in critical infrastructure should evacuate. According to Suspilne media, Borys Filatov said that the situation in eastern Ukraine is escalating. Dnipro is a regional capital in central Ukraine that borders the eastern Donetsk Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 7, 2022

“Ο κύριος σκοπός της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήταν και είναι να καταλάβει όλο το έδαφος της Ουκρανίας”, είπε η Μαλιάρ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω βιντεοσύνδεσης. “Η Ρωσία σχεδίαζε να το κάνει αυτό γρήγορα, αλλά το ‘blitzkrieg’ [ο κεραυνοβόλος πόλεμος] του (προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απέτυχε. Ακόμα κι έτσι, η Ρωσία δεν εγκατέλειψε το σχέδιό της να καταλάβει όλο το έδαφος της Ουκρανίας”.

“Μέχρι σήμερα, η Ρωσία σχεδιάζει την επίτευξη μικρότερων στόχων για να δείξει αποτελέσματα, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί κάθε στιγμή για να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της, να ανασυντάξει τους στρατούς της, προκειμένου να συνεχίσει την επίθεσή της”, είπε η Μαλιάρ. “Ο εχθρός μαθαίνει τώρα πώς να μας πολεμήσει. Τις πρώτες ημέρες (της εισβολής της 24ης Φεβρουαρίου) ο ρωσικός στρατός ήταν αποπροσανατολισμένος, προσαρμόζεται τώρα στις τακτικές και τη στρατηγική μας και παίρνει χρόνο… προκειμένου να μάθει πώς θα καταπολεμήσει τη στρατηγική μας”.

Η ίδια πρόσθεσε πως υπάρχουν “ενδείξεις” πως ένα αεροδρόμιο στην αποσχισθείσα από τη Μολδαβία περιοχή της Υπερδνειστερίας, που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι σε μεγάλο βαθμό ρωσόφωνη, ετοιμάζεται να δεχθεί αεροσκάφη και χρησιμοποιήθηκε από τη Μόσχα για τη μεταφορά στρατιωτών στην Ουκρανία. Δεν ανέφερε στοιχεία για να τεκμηριώσει αυτή τη δήλωση.

Χθες, Τετάρτη, το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας δήλωσε πως δεν έχει πληροφόρηση για το αν η Υπερδνειστερία ετοιμάζεται να δεχθεί ρωσικά αεροσκάφη και σημείωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν τον εναέριο χώρο πάνω από τη Μολδαβία. Οι αρχές στην Υπερδνειστερία δήλωσαν επίσης πως οι ουκρανικοί ισχυρισμοί για στρατιωτική δραστηριότητα εκεί δεν είναι ορθοί.