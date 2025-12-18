Σοκ στη Σουηδία: 12χρονος πληρωμένος δολοφόνος σκότωσε λάθος άτομο

Ένα αγόρι μόλις 12 ετών συνελήφθη στη Σουηδία, καθώς φέρεται να σκότωσε λάθος άτομο, αφού προηγουμένως είχε πληρωθεί με 20.000 λίρες για να εκτελέσει ένα συμβόλαιο θανάτου. Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, στις 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο ανήλικος δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον άνδρα κατά λάθος, καθώς ο πραγματικός στόχος ήταν άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ο 21χρονος ταξίδευε με φίλους του στην περιοχή Oxie.

Η αστυνομία έλαβε κλήσεις για το περιστατικό γύρω στις 23:00. Το θύμα, που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από έρευνα για ανθρωποκτονία, οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο ένα παιδί 12 ετών και το συνέλαβαν. Λόγω της ηλικίας του, τέθηκε υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκουίστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία εις βάρος του ανηλίκου, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης.