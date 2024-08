Σκάνδαλο στο παλάτι της Νορβηγίας: Ο γιος της Πριγκίπισσας παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη σύντροφό του και ότι κάνει χρήση ναρκωτικών

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ και θετός γιος του διάδοχου του θρόνου της Νορβηγίας, παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε στη σύντροφό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το νορβηγικό μέσο ενημέρωσης NRK.

Ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι, 27 ετών, συνελήφθη στο Όσλο την Κυριακή, 4 Αυγούστου, έπειτα από έναν καβγά την προηγούμενη νύχτα σε διαμέρισμα της Νορβηγικής πρωτεύουσας. Κατηγορείται για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημιές στο σπίτι της γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση. Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες αλλά δεν νοσηλεύτηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Εκείνο το Σαββατοκύριακο «συνέβη κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει. Προκάλεσα σωματικές βλάβες και κατέστρεψα αντικείμενα σε ένα διαμέρισμα, υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης, έπειτα από έναν καβγά», ανέφερε ο 27χρονος στη γραπτή δήλωσή του προς τη δημόσια τηλεόραση.

Ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει «ψυχολογικά προβλήματα» και ότι «δίνει μάχη εδώ και καιρό» για να αποτοξινωθεί. Είχε ήδη ακολουθήσει θεραπεία και δηλώνει ότι θέλει να την ξαναρχίσει.

