Σκάνδαλο μεγατόνων στην FIFA: Στέλεχος συνελήφθη στο Μαϊάμι ως ύποπτος για σεξουαλική επαφή με ανήλικο

Ένα βρετανικό στέλεχος της FIFA συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ύποπτος για σεξουαλική επαφή με ένα ανήλικο αγόρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού εργασίας πέρυσι. Συγκεκριμένα, ο Τζακ Κόουλς, 39 ετών, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Coral Gables της Νότιας Φλόριντα, όπου η FIFA εγκατέστησε πρόσφατα γραφείο.

