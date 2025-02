Χαμάς: Παγκόσμιο κάλεσμα σε τριήμερες κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς κάλεσε την Τετάρτη (12/2) σε «πορείες αλληλεγγύης σε όλον τον κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αμερικανικό σχέδιο, που υποστηρίζεται από το Ισραήλ, για την εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

⚠️BREAKING: Hamas officially rejects Trump’s deadline to release all hostages by Saturday at 12 o’clock. pic.twitter.com/RrqoTQQQdO

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) February 12, 2025