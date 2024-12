Βινίσιους Ζούνιορ: Η FIFA τον ανακήρυξε σε κορυφαίο παίκτη για το 2024 – «The Best»

Δικαιώθηκε τελικά ο Βινίσιους Ζούνιορ που ανακηρύχτηκε σε κορυφαίο παίκτη του πλανήτη από την FIFA για το 2024. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης είδε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να τον ανακηρύσσει σε καλύτερο παίκτη παγκοσμίως για την χρονιά που σε λίγες μέρες μας αφήνει, «απαντώντας» με τον τρόπο αυτό στην απόφαση να δοθεί η «Χρυσή Μπάλα» στον Ρόδρι.

Ο Βραζιλιάνος μπορεί να έχασε την απόλυτη ατομική διάκριση τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας, όμως έκανε… comeback στα βραβεία The Best όπου και ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη το 2024.

Vinícius Júnior: the first Brazilian to score in two different finals 🇧🇷#UCLfinal pic.twitter.com/RfbNzlH93n

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 2, 2024