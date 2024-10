Στον Ρόδρι η Χρυσή Μπάλα για το 2024 – Διαδέχτηκε τον Λιονέλ Μέσι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρόδρι ήταν ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2024 διαδεχόμενος τον Λιονέλ Μέσι.

Σε μια εντυπωσιακή τελετή, με πολλές παρουσίες αστέρων του ποδοσφαίρου και μία του Χόλιγουντ, αυτή της Νάταλι Πόρτμαν, που σημαδεύτηκε από την απουσία της Ρεάλ Μαδρίτης ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι αναδείχτηκε νικητής της Χρυσής Μπαλας για το 2024, «σπάζοντας» το δίπολο Μέσι – Ρονάλντο.

Οι «μερένχες» αποφάσισαν να κάνουν μποϊκοτάζ στην τελετή απονομής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφού έμαθαν πως δεν πήρε το βραβείο ο Βινίσιους.

Μάλιστα, λίγο πριν ανακοινωθεί ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, κάποιοι από το κοινό φώναζαν το όνομα του Βραζιλιάνου άσου της Ρεάλ.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι διαδέχτηκε τον Λιονέλ Μέσι.

«Μου έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρω, υπήρχαν πάντα δυσκολίες στην πορεία μου. Όμως, η οικογένειά μου ήταν εκεί για να με στηρίξει και τους ευχαριστώ γι’ αυτό». δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ισπανός άσος.

RODRI, YOU WON IT! You’re our 2024 Ballon d’Or! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/z4Xwgp8s9T

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024