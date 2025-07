Σερβία: Στον αποκλεισμό του Βελιγραδίου και άλλων μεγάλων πόλεων αναμένεται να προχωρήσουν την Παρασκευή οι φοιτητές

Τον πλήρη αποκλεισμό του Βελιγραδίου και άλλων μεγάλων πόλεων ανήγγειλαν για την Παρασκευή (4/7), οι φοιτητές στην Σερβία αντιδρώντας «στην αστυνομική βία και τις συλλήψεις». Οι φοιτητές στην επίσημη ιστοσελίδα τους αναφέρουν ότι οι αποκλεισμοί οδικών κόμβων στις πόλεις θα ξεκινήσουν στις 06:00 η ώρα , ενώ δεν αναφέρεται πόσο θα διαρκέσουν. Δίδονται επίσης οδηγίες σε όσους θα συμμετάσχουν στους αποκλεισμούς «να μην καταφεύγουν στη βία, να αποχωρούν χωρίς αντίσταση από τα μπλόκα όταν παρεμβαίνουν οι αστυνομικές δυνάμεις και να μετακινούνται σε άλλο σημείο όπου θα στήνουν νέο μπλόκο». Οι φοιτητές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στους αποκλεισμούς δρόμων.

Αφορμή για τον πλήρη αποκλεισμό των πόλεων αποτέλεσε η βία που χρησιμοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την αστυνομία κατά των φοιτητών στα μπλόκα και ιδιαίτερα η προσπάθεια αστυνομικών, το βράδυ της Τετάρτης, να εισέλθουν με την βία στην Νομική σχολή.

🚨🇷🇸BREAKING: Mass student protests for justice are erupting right now in #Belgrade against the Vučić regime!

Putin’s puppet in Belgrade is falling. His corrupt, mafia-controlled regime is nearing collapse#FreeSerbia #OpSerbia pic.twitter.com/35NQ2KTTFC

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 28, 2025