Σερβία: Αποκλεισμένο από τους φοιτητές το Νόβι Σαντ – Στηρίζει τις κινητοποιήσεις η Μαντόνα – ΒΙΝΤΕΟ

Οι φοιτητές στο Νόβι Σαντ της Σερβίας συνεχίζουν τον αποκλεισμό μίας γέφυρας στον ποταμό Δούναβη. Παρά το τσουχτερό κρύο πολλοί φοιτητές παρέμειναν στη γέφυρα καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, κάποιοι σε σκηνές, άλλοι τυλιγμένοι σε κουβέρτες.

Εντυπωσιακή ήταν η βοήθεια κατοίκων της πόλης αλλά και επαγγελματιών που έστησαν πάγκους και ετοίμαζαν σούπες, καφέδες, τσάι, κρέπες… Σε κάποιον πάγκο η Γιέλενα, μάστερ σεφ, μαγειρεύει γκούλας, ενώ οι βοηθοί της ετοιμάζουν κρέπες και διάφορα αφεψήματα.

«Από τα μεσάνυχτα έως τις εφτά η ώρα το πρωί δώσαμε εκατοντάδες μερίδες γκούλας, φτιάξαμε χιλιάδες κρέπες και προσφέραμε πάνω από δέκα χιλιάδες καφέδες» δηλώνει η Γιέλενα στην τηλεόραση Ν1.

Οι φοιτητές κατέλαβαν τη γέφυρα, που φέρει την ονομασία «Ελευθερία», το απόγευμα του Σαββάτου και παρέμειναν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Άλλες δύο γέφυρες στην πόλη αποκλείστηκαν μόνο για τρεις ώρες.

Students from Belgrade gathered together yesterday to protest in Novi Sad. Today, the numbers of the protesters are even higher. #blokada #blokade #Beograd #strajk #studenti #students #marš #SerbiaProtests #Belgrade #protests https://t.co/eli95xa2Fc pic.twitter.com/R0t9c6QU9f

Στο πλευρό των φοιτητών είναι χιλιάδες πολίτες, ενώ οργανωμένα τους συμπαραστέκονται οι αγρότες που απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους κεντρικούς δρόμους στο Νόβι Σαντ, οι μοτοσικλετιστές που έφτασαν από ολόκληρη τη Σερβία, οι βετεράνοι πολέμου, οι απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων, οι ταξιτζήδες.

🇷🇸 | Tens of thousands of people in Serbia joined student-led protesters to block three bridges over the River Danube in the city of Novi Sad on Saturday as demonstrations sparked by November’s deadly railway station disaster continued to intensify. 1/2

📸: Radio 021 pic.twitter.com/VewpR91ym7

— Balkan Insight (@BalkanInsight) February 1, 2025