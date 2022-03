Σεργκέι Λαβρόφ: Αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή – Η εκατομμυριούχος ερωμένη και ο πολυτελής βίος της θετής κόρης του

Ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ομάδα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι προχώρησε σε “καυτές” αποκαλύψεις για τη ζωή του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης διατηρεί εδώ και χρόνια εξωσυζυγική σχέση με τη Σβετλάνα Πολιάκοβα, η οποία ταξίδεψε τουλάχιστον 60 φορές με τον Λαβρόφ στο εξωτερικό συνοδεύοντάς τον σε “διπλωματικές αποστολές”, ενώ ο Ρώσος ΥΠΕΞ είναι αυτός που χρηματοδοτεί τον πολυτελή της βίο, αναφέρουν οι συνεργάτες του Ναβάλνι που παραμένει φυλακισμένος.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Πέβκιτς , επικεφαλής του ιδρύματος του ιδρύματος καταπολέμησης της διαφθοράς που έχει ιδρύσει ο Ναβάλνι, προχώρησε σε αποκαλύψεις που αφορούν τόσο την επίσημη ερωμένη του, την οποία κάποιοι θεωρούν και σύζυγό του, αλλά και για την κόρη της, που τη χαρακτηρίζουν θετή κόρη του Λαβρόφ.

Η ηθοποιός και ιδιοκτήτρια εστιατορίων, Σβετλάνα Πολιάκοβα, διατηρεί θέση στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών από το 2014 ενώ έχει μακροχρόνια και “στενή” σχέση με τον Λαβρόφ, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Ο Λαβρόφ και η Πολιάκοβα έχουν ταξιδέψει μαζί σε Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Πορτογαλία και Ελλάδα, ενώ η ίδια έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές το αεροπλάνο του υπουργείου τα τελευταία επτά χρόνια.

Μερικά από τα ταξίδια του Ρώσου ΥΠΕΞ και της ερωμένης του περιελάμβαναν πολυτελείς διακοπές και επισκέψεις σε χλιδάτα σπίτια και γιοτ, ανάμεσα στα οποία και το πλοίο του ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το ζευγάρι συνόδευαν η μητέρα, οι κόρες και η ανιψιά της Πολιάκοβα.

Η ερωμένη του Λαβρόφ φέρεται να έχει κανονίσει και διορισμούς για φίλους και συγγενείς στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα σε θέσεις ανώτερων στελεχών. Έχει εμφανιστεί δημοσίως στο πλευρό του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει συμπεριληφθεί στην ελίτ του Λαβρόφ, σύμφωνα με την έκθεση της ομάδας του Ναβάλνι, που δημοσιεύτηκε χθες υπό τον τίτλο “Γιοτ, δωροδοκίες και μια ερωμένη: Τι κρύβει ο υπουργός Λαβρόφ”. Πρόκειται για μία συνέχεια της εκρηκτικής έρευνας που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σ’ αυτήν, η Πολιάκοβα ήταν τόσο κοντά με τον υπουργό Εξωτερικών που κάποιοι άνθρωποι την έχουν καταχωρίσει στις επαφές τους με το όνομα “Σβετλάνα Λαβρόβα”, ενώ κάποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν πως αυτή είναι η σύζυγος του Λαβρόφ.

Πηγές είπαν πως αξιωματούχοι στο υπουργείο που διαφωνούν με την Πολιάκοβα, υποχρεώθηκαν σε παραίτηση.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης τον εκπληκτικό πλούτο και τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία της Πολιάκοβα στη Ρωσία αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, αξίας 13,6 δισ. δολαρίων.

Η ερωμένη του Λαβρόφ, πέρα από την ακίνητη περιουσία, διαθέτει πολυτελή αυτοκίνητα αξίας τουλάχιστον 545.000 δολ., συμπεριλαμβανομένης και μίας Μερσέντες αξίας 274.758 δολαρίων.

Η Πολιάκοβα εμφανίστηκε στο πλευρό του Λαβρόφ σε λειτουργία στον ρωσικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Σέργιου του Ράντονεζ τον Δεκέμβριο του 2014 και από τότε μεγάλο μέρος του πολυτελούς βίου του ζευγαριού καταγράφεται στον λογαριασμό instagram της 26χρονης κόρης της Πολιάκοβα, Πολίνα.

Ο λογαριασμός της έγινε ιδιωτικός την Πέμπτη μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Ναβάλνι και μετά απενεργοποιήθηκε.

Η Πολίνα Kοβάλεβα ζει στο Λονδίνο, σπούδασε στο Imperial College Business School. Έχει μια εταιρεία στη βρετανική πρωτεύουσα, την PPK Investments Ltd, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε ένα σπίτι στο Κένσινγκτον, μια από τις πιο ακριβές συνοικίες της πόλης. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αγορά και πώληση ακινήτων.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022