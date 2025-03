Σεισμός στη Μιανμάρ: 3 νεκροί και 90 αγνοούμενοι στην Μπανγκόκ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για σκηνές «χάους» και «πανικού»

Ένας καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε την Ταϊλάνδη και τη γειτονική Μιανμάρ, προκαλώντας σκηνές χάους και πανικού. Η δόνηση είχε επίκεντρο κοντά στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, και ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών.

Η σεισμική δραστηριότητα οδήγησε στην κατάρρευση ενός υπό κατασκευή πολυώροφου κτιρίου στην Μπανγκόκ, αφήνοντας πίσω νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ η προσπάθεια διάσωσης συνεχίζεται με πολλές δυσκολίες.

Ο υπουργός Άμυνας της Ταϊλάνδης, Phumtham Wechayachai, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 90 άνθρωποι αγνοούνται και 3 έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί στον χώρο όπου κατέρρευσε το κτίριο.

«Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί επτά άνθρωποι από τα συντρίμμια», δήλωσαν οι πρώτοι διασώστες, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία των επιχειρήσεων.

Ωστόσο οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης της Ταϊλάνδης εξακολουθούν να προσπαθούν να εξακριβώσουν πόσοι ακριβώς άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, περίπου 320 άνθρωποι βρίσκονταν στο εργοτάξιο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και το Κέντρου Γεωεπιστημών GFZ της Γερμανίας κατέγραψε τη δόνηση σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η χούντα της Μιανμάρ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Νέπιταου και του Μανταλέι, όμως η παρατεταμένη εμφύλια σύρραξη στη χώρα καθιστά αβέβαιο το πώς θα φτάσει βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.



Ο Ερυθρός Σταυρός ανέφερε ότι οι κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές δυσχεραίνουν την προσπάθεια πρόσβασης των ομάδων διάσωσης στις περιοχές Μανταλέι, Σαγκάινγκ και Σαν. «Οι πρώτες αναφορές από το πεδίο υποδηλώνουν ότι ο σεισμός έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές», δήλωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

Κατάρρευση κτιρίου

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τη δραματική στιγμή που το πολυώροφο κτίριο καταρρέει κοντά στη δημοφιλή αγορά Chatuchak της Μπανγκόκ. Ο ουρανοξύστης φαίνεται να σηκώνει ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, ενώ οι παρευρισκόμενοι ουρλιάζουν και τρέχουν μακριά.

Bangkok is shaking! The city is experiencing tremors of up to 5 points, at the epicenter up to 7.7. A high-rise building under construction collapsed during an earthquake in Bangkok. A column of dust from it is visible from different points in the city. The number of victims is… pic.twitter.com/rY7kG3fI7E — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) March 28, 2025



Οι κάτοικοι της Μπανγκόκ που εκκένωσαν τα κτίρια τους έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν σε εξωτερικούς χώρους λόγω του κινδύνου ισχυρών μετασεισμών.

🚨#BREAKINGNEWS 7.7 magnitude earthquake hits Bangkok. This new construction skyscraper collapsed. Shortly after the first earthquake, a 6.4 aftershock hit. 🚨

pic.twitter.com/YtXKhlwG2e — Ford News (@FordJohnathan5) March 28, 2025

Κραυγές και πανικός στην Μπανγκόκ

Η δημοτική αρχή της Μπανγκόκ κήρυξε την πόλη σε ζώνη καταστροφής. Στην ευρύτερη περιοχή της Μπανγκόκ ζουν περισσότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων σε πολυώροφες κατοικίες.

Ο ήχος των σειρήνων αντηχούσε σε όλη την κεντρική Μπανγκόκ, ενώ τα οχήματα πλημμύρισαν τους δρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος σε ήδη επιβαρυμένες λεωφόρους.

Ο Fraser Morton, τουρίστας από τη Σκωτία, περιέγραψε στο Associated Press τον πανικό που επικράτησε σε εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ την ώρα του σεισμού. «Ξαφνικά όλο το κτίριο άρχισε να κουνιέται. Αμέσως υπήρξαν κραυγές και μεγάλος πανικός», δήλωσε.

«Στην αρχή άρχισα να περπατάω ήρεμα, αλλά μετά το κτίριο άρχισε να κουνιέται πολύ έντονα. Ναι, υπήρχαν πολλές κραυγές, αρκετός πανικός, άνθρωποι που έτρεχαν ανάποδα στις κυλιόμενες σκάλες, πολλοί τραυματισμοί και θόρυβοι μέσα στο εμπορικό κέντρο».

Ο Paul Vincent βρισκόταν σε ένα μπαρ όταν χτύπησε ο σεισμός. και μίλησε στο AP για την εφιαλτική εμπειρία που βίωσε. «Ξαφνικά όλοι βγήκαν στον δρόμο, οπότε υπήρχαν πολλές κραυγές και πανικός, κάτι που φυσικά έκανε την κατάσταση ακόμη χειρότερη», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν βγήκε και στον δρόμο, είδε ένα πολυώροφο κτίριο να ταλαντεύεται και το νερό μιας πισίνας να πέφτει σαν καταρράκτης στο έδαφος.

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here. Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6 — Joseph Çiprut (@mindthrust) March 28, 2025

Κατάρρευση γέφυρας και ζημιές στη Μιανμάρ

Στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, προκλήθηκαν ζημιές σε τμήματα του πρώην βασιλικού παλατιού και σε κτίρια, αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Στην περιοχή Σαγκάινγκ, νοτιοδυτικά του Μανταλέι, κατέρρευσε μια γέφυρα ηλικίας 90 ετών, ενώ τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Μανταλέι με τη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, τη Γιανγκόν, υπέστησαν ζημιές.

NEW: The Ava Bridge in Myanmar collapsed during the earthquake pic.twitter.com/rOgj8DnYKF — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025



Οι κάτοικοι της Γιανγκόν βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους τη στιγμή του σεισμού, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους. Στην πρωτεύουσα Νέπιταου, ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε θρησκευτικά ιερά και κατοικίες, με τμήματα να καταρρέουν στο έδαφος.

Βορειοανατολικά, η δόνηση έγινε αισθητή στις επαρχίες Γιουνάν και Σιτσουάν της Κίνας, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και τραυματισμούς στην πόλη Ruili, στα σύνορα με τη Μιανμάρ, σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Στην πόλη Mangshi, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ruili, το τράνταγμα ήταν τόσο έντονο που «οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι», όπως δήλωσε ένας κάτοικος στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης The Paper.

Το Τμήμα Πρόληψης Καταστροφών της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Βίντεο-σοκ από τον αεροδρόμιο του Μανταλέι

Συγκλονιστικά βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών χτυπάει τη Μιανμάρ, προκαλώντας πανικό στο διεθνές αεροδρόμιο του Μανταλέι.

Στα πλάνα φαίνονται επιβάτες και προσωπικό να κάθονται στο έδαφος, εξωτερικά του κτιρίου, ενώ το κτίριο σείεται βίαια.

pic.twitter.com/anZ2rVV62C 🚨 Breaking: Chaos at a Myanmar airport moments after the earthquake! People seen running for cover as tremors shake the terminal. ⚠️🌍#Myanmar #earthquake #Bangkok — The UnderLine (@TheUnderLineIN) March 28, 2025

🚨SHOCKING: Myanmar earthquake of 7.9 Richter scale have destroyed several buildings, Several people are reportedly missing. VISUALS FROM AIRPORT👇🏽#Myanmar #earthquake #myanmarearthquake

pic.twitter.com/IR3u6h3Mo2 — Sarfarosh (@Sarfarosh_IND) March 28, 2025

Η Ινδία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει τη Μιανμάρ

«Η Ινδία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. Από αυτή την άποψη, ζήτησα από τις αρχές μας να είναι διαθέσιμες», έγραψε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στο δίκτυο X σημειώνοντας ότι «προσεύχεται» για «την ασφάλεια και την υγεία όλων».

Concerned by the situation in the wake of the Earthquake in Myanmar and Thailand. Praying for the safety and wellbeing of everyone. India stands ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked the MEA to remain in touch… — Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2025

Η χούντα της Μιανμάρ «μπλοκάρει» τις πληροφορίες

Η περιορισμένη ροή πληροφοριών από τη Μιανμάρ μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα, έχει εγείρει ερωτήματα, καθώς η χούντα που ανέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα του 2021 συνεχίζει να περιορίζει την ελευθερία του λόγου και επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Από τότε που ο στρατός κατέλαβε την εξουσία, δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, ενώ η λειτουργία των ανεξάρτητων τοπικών και ξένων μέσων ενημέρωσης έχει υποστεί σοβαρούς περιορισμούς.

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές, γεγονός που δυσχεραίνει την έγκαιρη συλλογή και επαλήθευση πληροφοριών.

Τα μέσα ενημέρωσης και οι διεθνείς οργανώσεις συχνά βασίζονται σε εικόνες, βίντεο και μαρτυρίες που κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που καθιστά δύσκολη την επαλήθευση της εγκυρότητάς των ειδήσεων, αναφέρει το Reuters.

Ο σεισμός δεν ήταν «απρόσμενος»

Ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών που έπληξε τη Μιανμάρ δεν αποτέλεσε «απρόσμενο γεγονός», σύμφωνα με τον Shengji Wei, κύριο ερευνητή στο Παρατηρητήριο της Γης στη Σιγκαπούρη, ο οποίος μίλησε στο CNN.

Όπως εξήγησε, ο σεισμός σημειώθηκε κατά μήκος του ρήγματος Sagaing, μιας μεγάλης γεωλογικής ζώνης που ιστορικά έχει δώσει ισχυρούς σεισμούς.

«Το ρήγμα ήταν ήσυχο για περίπου 200 χρόνια. Με βάση ιστορικές μελέτες και σύγχρονες γεωφυσικές έρευνες, γνωρίζαμε ότι αυτό το τμήμα του ρήγματος ήταν πιθανό να ξεσπάσει με έναν μεγάλο σεισμό στο κοντινό μέλλον», ανέφερε ο Wei, ο οποίος ερευνά τον «σεισμικό κίνδυνο» στη Μιανμάρ εδώ και δέκα χρόνια.

Πρόσθεσε ότι είχε επικοινωνήσει τον κίνδυνο αυτό τόσο στην κυβέρνηση της Μιανμάρ όσο και σε τοπικούς επιστήμονες. «Έτσι, για εμάς, αυτός ο σεισμός δεν ήταν απρόσμενος», κατέληξε.

Οι μεγάλοι σεισμοί στη Μιανμάρ

Οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Μιανμάρ, όπου από το 1930 ως το 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών κοντά στο ρήγμα της Σαγκάινγκ που διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας από τον βορρά ως τον νότο.

Το 2016 σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε ταρακουνήσει την παλιά πρωτεύουσα Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να καταρρεύσουν τοίχοι σε ναούς σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό.

Τον Νοέμβριο του 2012 σεισμός επίσης 6,8 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας -κυρίως στις επαρχιακές περιοχές- και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.