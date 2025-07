Σεισμός-Ρωσία: Ακυρώνονται οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι στον βόρειο Ειρηνικό – Εκρήξεις στο ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι

Ακυρώνουν Ρωσία και Ιαπωνία τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι (παλιρροϊκό κύμα), μετά τον ισχυρότατο σεισμό 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Ρωσίας. Οι ρωσικές αρχές ακύρωσαν τις προειδοποιήσεις για παλιρροϊκό κύμα στην Χερσόνησο της Καμτσάτκα και στην πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα των Κουρίλων Νήσων, μετά τον ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Νωρίτερα μία αλιευτική εγκατάσταση στην Καμτσάτκα είχε πλημμυρίσει, καθώς τα παλιρροϊκά κύματα προχώρησαν μερικές δεκάδες μέτρα μέσα στην ακτή.

A fishing facility on one island was significantly flooded.

After the earthquake, tsunami waves several meters high struck the Kuril Islands.

Με την σειρά της η Ιαπωνία υποβάθμισε τον τελευταίο εναπομείναντα συναγερμό για παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), ο οποίος ίσχυε στα βόρεια της χώρας. Οι προειδοποιήσεις για παλιρροϊκό κύμα παρέμειναν σε ισχύ για τις ακτές του Ειρηνικού μέχρι τις 14.45 ώρα Ελλάδας.

Την συγκεκριμένη ώρα η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ήρε όλες τις υπόλοιπες προειδοποιήσεις που είχε εκδώσει για τις ανατολικές παράκτιες περιοχές, υποβαθμίζοντάς τες σε συμβουλές για παλιρροϊκό κύμα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας δήλωσε ότι εντοπίστηκε παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) 60 εκατοστών, καθώς τα κύματα κινήθηκαν νότια κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού από το Χοκάιντο έως τον κόλπο του Τόκιο.

Ζημιές και εκκενώσεις αναφέρθηκαν στις ρωσικές περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο του σεισμού, στη χερσόνησο Καμτσάτκα και αξιωματούχοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αρκετές περιοχές.

Tο Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι η συμβουλή για παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) ακυρώθηκε για την παράκτια περιοχή από τα σύνορα Καλιφόρνιας-Μεξικού έως το Rincon Point της Καλιφόρνιας.

Συμβουλή για τσουνάμι εκδίδεται όταν το ύψος των κυμάτων είναι έως και 1 μέτρο. Προειδοποιεί όσους είναι εκτεθειμένοι ότι θα παγιδευτούν σε ισχυρά ρεύματα λόγω του παλιρροϊκού κύματος στη θάλασσα, ενώ μικρά σκάφη μπορεί να ανατραπούν. Στο πλαίσιο μιας συμβουλής για τσουνάμι, συνιστάται στους ανθρώπους να βγουν από το νερό και να εγκαταλείψουν αμέσως τις παράκτιες περιοχές.

Όταν εκδίδεται προειδοποίηση για τσουνάμι, τα κύματα αναμένεται να προκαλέσουν ζημιές σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, να πλημμυρίσουν κτίρια και να βρεθούν άνθρωποι εκτεθειμένοι σε ρεύματα στην θάλασσα. Συνιστάται στους ανθρώπους να απομακρυνθούν αμέσως από παράκτιες ή ποτάμιες περιοχές σε ασφαλέστερα μέρη, όπως ψηλά εδάφη ή κτίρια.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αρχικές αναφορές δεν δείχνουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού. Το 2011, ένας σεισμός μεγέθους 9,0 Ρίχτερ, στα ανοικτά των ακτών της βορειοανατολικής Ιαπωνίας προκάλεσε ένα καταστροφικό παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) που κατέκλυσε τα συστήματα εφεδρικής ενέργειας και ψύξης του πυρηνικού σταθμού Φουκουσίμα Νταϊίτσι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κηρύξει πυρηνική κατάσταση έκτακτης ανάγκη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα στη Ρωσία από τον σεισμό στα ανοικτά της Καμτσάτκα, γεγονός για το οποίο απέδωσε τα εύσημα στις στέρεες οικοδομικές κατασκευές και στην ομαλή λειτουργία των συστημάτων συναγερμού.

So, while the walls shook, they mostly held up—just like in this video 📹👇🏻

All buildings in Russia’s Far East, including Kamchatka, are constructed with earthquake-resistant technology.

Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι που βρίσκεται στην χερσόνησο της Καμτσάτκα στην ρωσική Άπω Ανατολή, άρχισε να εκρήγνυται μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στον Ειρηνικό , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, καυτή λάβα ρέει προς τα κάτω στη δυτική πλαγιά. Μια ισχυρή λάμψη είναι ορατή πάνω από το ηφαίστειο και ακούγονται εκρήξεις.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διασώστες συνέστησαν να μην επισκέπτονται το ηφαίστειο, καθώς και πολλά άλλα ηφαίστεια, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί . Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι, που έχει ύψος 4. 850 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι. Η τελευταία φορά που εξερράγη ήταν τον Απρίλιο του 2025.

🇷🇺RUSSIA’S FAR EAST SHAKES

The earthquake struck in the Pacific Ocean, with the epicenter near Kamchatka’s coast.

It’s one of the strongest quakes globally in the last decade.

Physicists suggest the maximum possible magnitude on Earth is 9.0.

