Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά: Σύσταση για προσοχή από το προξενικό γραφείο στους Έλληνες πολίτες – Ποιο είναι το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

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Σε εγρήγορση καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Παναμά το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα.

Με ανακοίνωσή του, το Προξενικό Γραφείο συνιστά ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πιθανότητας μετασεισμών, ενώ καλεί τους Έλληνες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Παράλληλα, ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους και ότι η Πρεσβεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό που να αφορά Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες που διαμένουν επίσημα στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000, ενώ η ευρύτερη ελληνική κοινότητα εκτιμάται ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2026, στον Παναμά, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος καλεί τους Έλληνες πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων παναμαϊκών Αρχών.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πιθανότητας μετασεισμών. Παρακαλούνται οι Έλληνες πολίτες:

Να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (SINAPROC).

Να αποφεύγουν κτήρια και εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και περιοχές στις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές προειδοποιήσεις.

Να ακολουθούν τις οδηγίες εκκένωσης και τα μέτρα ασφαλείας που υποδεικνύουν οι τοπικές Αρχές.

Να ελέγξουν την ασφάλεια των οικείων τους και να διατηρούν διαθέσιμα τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Προξενικού Γραφείου είναι το +507 6871 4285.

Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνιστά στους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται από επίσημες πηγές».