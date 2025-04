Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ επίσης δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.3 || 277 km SE of #Caburan (#Philippines) || 7 min ago (local time 19:17:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/jL6dfVRN6Z — EMSC (@LastQuake) April 22, 2025

A Magnitude 5.7 earthquake struck Indonesia, followed by a nearby Magnitude 6.2 quake in the Philippines. The frequency of larger seismic events in the region is increasing.#earthquake #Gempa #USGS #Emsc #Indonesia #Philippines pic.twitter.com/Q0wH1s47kt — Chyno News (@ChynoNews) April 22, 2025

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 270 χιλιόμετρα (168 μίλια) νοτιοανατολικά του δήμου Pondaguitan (πληθυσμός 2.143) και 282 χιλιόμετρα (175 μίλια) νοτιοανατολικά του Caburan (πληθυσμός 12.618), στις Φιλιππίνες, αλλά και 311 χιλιόμετρα (193 μίλια) βόρεια του Tobelo (πληθυσμός 34.150), στην Ινδονησία.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 90 χιλιάδες άνθρωποι ένιωσαν ένα ελαφρύ κούνημα.

Το USGS εξέδωσε πράσινο συναγερμό (χαμηλή πιθανότητα) για θανάτους και οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με τον σεισμό.