ΗΠΑ: Θύελλα στο διαδίκτυο για την οικογενειακή φωτογραφία του Μπάιντεν – Τον κατηγορούν ότι έκανε photoshop

Το διαδίκτυο πήρε “φωτιά” την Κυριακή του Πάσχα, καθώς χρήστες προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε… «φωτοσοπάρει» τον εαυτό του στη φετινή οικογενειακή φωτογραφία του Πάσχα.

Ο 82χρονος Μπάιντεν δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ την καθιερωμένη φωτογραφία της οικογένειας, η οποία τραβήχτηκε σε σκαλοπάτια οικίας στο Ντελαγουέρ, χωρίς την παρουσία του γιου του, Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος έχει εμπλακεί σε σειρά σκανδάλων.

Ο πρώην Πρόεδρος φαίνεται να κάθεται στο πάνω σκαλοπάτι φορώντας μπλε κοστούμι. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες των social media άρχισαν να αμφισβητούν αν ο Μπάιντεν ήταν πραγματικά παρών στη φωτογράφιση.

Όπως σημείωσαν, η στάση του σώματός του, η τοποθέτηση των χεριών του, ο φωτισμός στο πρόσωπό του αλλά και η συνολική του θέση στη σύνθεση της φωτογραφίας μοιάζουν αφύσικα. Κάποιοι μάλιστα αναρωτήθηκαν αν κάθεται ή αν προσπαθεί να σκύψει πίσω από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η δεξιά πλευρά (όπως φαίνεται στη φωτογραφία) των μαλλιών της Τζιλ Μπάιντεν -πρώην πρώτης κυρίας- που κάθεται λίγο μπροστά από τον σύζυγό της, δείχνει επίσης να είναι «πειραγμένη» σύμφωνα με αρκετούς χρήστες, ενισχύοντας τη θεωρία της ψηφιακής παρέμβασης.



«Δηλαδή αυτό προφανώς είναι Photoshop, σωστά; Υποτίθεται ότι στέκεται; Ότι σκύβει; Αυτή δεν είναι καν μια φυσικά εφικτή θέση σώματος, παιδιά», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Ένας άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι Photoshop. Το πρόσωπο του Μπάιντεν είναι φωτισμένο έντονα από πάνω και κάτω. Όλων των άλλων είναι σκιερό. Ο Μπάιντεν δεν έχει καν σκιά. Η Τζιλ έχει σκιά, ο Μπάιντεν όχι. Υπερβολικά άβολη στάση σώματος. Το μέγεθος του κεφαλιού δεν ταιριάζει με τη γραμμή του βάθους. Είναι [ο Τζο Μπάιντεν] ζωντανός;»

Άλλος χρήστης έγραψε: «Ο πήχης σου είναι 1,20 μέτρα; Με τέτοια γωνία του χεριού, είναι φυσικά αδύνατο αυτά να είναι τα δάχτυλά σου. Ποιος στο καλό κάνει αυτή την άθλια δουλειά στο Photoshop;»

Ο δημοσιογράφος του Tennessee Star, Τομ Πάπερτ, σημείωσε: «Γιατί ο Μπάιντεν φοράει πλήρες κοστούμι με γραβάτα και τηλεοπτικό μακιγιάζ σε αυτή την τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία;»

«Φίλε, πέρα από πολιτικές, αυτό είναι τόσο αλλόκοτο. Δεν καταλαβαίνω τη [σπέσιαλ] τοποθέτηση του Τζο σε αυτή τη φωτογραφία. Όλοι στην πίσω σειρά εκτός από τον Τζο φαίνεται να κάθονται. Τότε γιατί δεν δεσπόζει από πάνω τους; Υποτίθεται ότι κάθεται ή κάτι τέτοιο;» διερωτήθηκε ένας ακόμη χρήστης.

Ωστόσο, υπήρξαν και φωνές που υπερασπίστηκαν τον πρώην Πρόεδρο, επιμένοντας πως δεν πρόκειται για photoshop.

«Δεν νομίζω ότι ο Μπάιντεν ήταν πραγματικά φωτοσοπαρισμένος σε αυτή τη φωτογραφία (το χέρι είναι στην πλάτη του τύπου μπροστά του), αλλά μοιάζει όσο πιο φωτοσοπαρισμένος γίνεται. Αν ήταν να τον βάλουν με Photoshop, σίγουρα θα φρόντιζαν να μην είναι τόσο προφανές», έγραψε ένας χρήστης.

