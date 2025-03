Sean «Diddy» Combs: Δήλωσε «αθώος» για το αναθεωρημένο κατηγορητήριο – Οι αποκαλύψεις για «καταναγκαστική εργασία» και απειλές σε υπαλλήλους του

Ο Sean «Diddy» Combs (Σον «Ντίντι» Κομπς) προκάλεσε αίσθηση σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, καθώς εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά και λευκή γενειάδα, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή της εμφάνισής του. Παράλληλα, ο άλλοτε κραταιός Αμερικανός μεγιστάνας της χιπ-χοπ σκηνής αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ο 55χρονος μουσικός παραγωγός, ράπερ και ηθοποιός, που κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την εμπορία ανθρώπων (trafficking) και τη μαστροπεία, εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας τη στολή κρατουμένου της φυλακής Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν, όπου κρατείται μέχρι τη δίκη του στις 5 Μαΐου.

Φαινόταν εμφανώς γερασμένος και βαρύτερος, ενώ δήλωσε «αθώος» όταν ο δικαστής ανέγνωσε το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, το οποίο πλέον περιλαμβάνει και ισχυρισμούς περί «καταναγκαστικής εργασίας».

Παρά τις βαριές κατηγορίες, ο Κομπς χαμογελούσε στη δικαστική αίθουσα και χαιρέτησε τον γιο και την κόρη του, οι οποίοι βρίσκονταν στο ακροατήριο, αναφέρει η Daily Mail.

Το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με το NBC News, που κατατέθηκε στις 6 Μαρτίου, δεν περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες, αλλά ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες, περιγράφοντας τον Κομπς ως έναν άνθρωπο που ασκούσε απόλυτο έλεγχο στους υπαλλήλους του, «τους οποίους υποχρέωνε να εργάζονται ατελείωτες ώρες με ελάχιστο ύπνο», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Ο Κομπς επέβαλε τις απαιτήσεις του μέσω της χρήσης, μεταξύ άλλων, σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης, οικονομικών απειλών και ζημίας στη φήμη των θυμάτων του», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Σε μία από τις περιπτώσεις, ο Κομπς φέρεται να ανάγκασε υπάλληλό του να «συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις» μαζί του.

Επιπλέον, η δικογραφία τον κατηγορεί για «πράξεις βίας» σε βάρος υπαλλήλων ή μαρτύρων που απειλούσαν την «εξουσία ή τη φήμη του».

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται εμπρησμοί, απαγωγές, επιθέσεις με αντικείμενα και –σε μία ακραία περίπτωση– ότι κρέμασε κάποιον από το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.

Η εικόνα του Κομπς δέχθηκε καίριο πλήγμα όταν το CNN δημοσίευσε ένα βίντεο από το 2016, στο οποίο ο μουσικός παραγωγός φαίνεται να ξυλοκοπά την Cassie Ventura (Κασί Βεντούρα) στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου.

Το οπτικό υλικό τον δείχνει να τη χτυπά επανειλημμένα και να την κλωτσά, φορώντας μόνο μια πετσέτα.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean “Diddy” Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV

— CNN (@CNN) May 17, 2024