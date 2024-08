Σε πύρινο κλοιό η Τουρκία: 78 τραυματίες από τη φωτιά στην Σμύρνη – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Η δασική πυρκαγιά συνεχίζει να απειλεί τις κατοικημένες περιοχές της Σμύρνης, της τρίτης πόλης της Τουρκίας με το μεγαλύτερο πληθυσμό, ανέφεραν σήμερα (17/08) το πρωί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα οποία παρέμειναν καθηλωμένα στη διάρκεια της νύχτας, συνέχισαν σήμερα να δίνουν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με τον ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό NTV.

Σήμερα το πρωί, ο ουρανός ήταν ακόμη γεμάτος γκρίζους καπνούς από την πλευρά του Καρσίκαγια, της περιοχής της Σμύρνης από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ η οσμή του καπνού είναι αισθητή σε όλη την πόλη, είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άνθρωπος από την περιοχή, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Συνολικά 900 κάτοικοι πέντε περιοχών απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τα σπίτια τους, ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

«Η συνολική έκταση που έχει πληγεί είναι περίπου 16.000 στρέμματα. (…) Αυτή τη στιγμή, δύο αεροπλάνα και ένδεκα ελικόπτερα συνεχίζουν τις επιχειρήσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι των αστικών ζωνών δεν πρέπει να «ανησυχούν».

Η επέμβαση στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι δύσκολη εξαιτίας «απότομων κοιλάδων», διευκρίνισε ο υπουργός.

Δεκάξι πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά και 78 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, από τους οποίους 29 χρειάσθηκε να νοσηλευθούν, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Υγείας.

Έξι άλλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε δασικές ζώνες σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Μπολού (βολρειοδυτικά) και το Αϊδίνιο (δυτικά).

In Turkey, the fire in Izmir has spread to buildings in the Zübeyde Hanım Neighborhood in Karşıyaka. pic.twitter.com/EHIY7VzgRt

Major wildfires in Izmir, 🇹🇷 have spread to residential areas, reaching the city center. Homes are now burning as the fires continue to rage. Izmir, Turkey’s 3rd largest city with a population of 4.5 million, is facing a severe crisis. #Izmir #Fire #ForestFire #Yangin pic.twitter.com/2fP2zT8TYS

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 16, 2024