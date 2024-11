Σαουδική Αραβία: Χιόνι στην έρημο για πρώτη φορά στα χρονικά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι παρενέργειες της κλιματικής κρίσης είναι εμφανέστατες με αποτέλεσμα να βλέπουμε εν έτει 2024 ακόμη και χιόνι στην έρημο.

Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό, καθώς για πρώτη φορά χιόνισε σε έρημο της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την επαρχία Al Jawf που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας και χαρακτηρίζεται από πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα ερήμου.

Εκεί, λοιπόν, χιόνισε για πρώτη φορά στην ιστορία με τους κατοίκους να μένουν κυριολεκτικά άφωνοι από το θέαμα που σίγουρα αποτέλεσε μια καλή αφορμή για πολλές φωτογραφίες, αφού είχαν συνηθίσει τις καμήλες να περπατούν πάνω στην άμμο κι όχι στο χιόνι.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μοναδικό συμβάν που αξίζει να απαθανατιστεί, προκειμένου να το δουν και οι επόμενες γενιές, έστω και από φωτογραφία.

Επίσης, οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν πλέον ένα κοινό θέμα συζήτησης με τις κουβέντες τους να ξεκινάνε ως εξής: «Θυμάσαι τότε που χιόνισε στην Al Jawf…»;

𝗔 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗜 𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗥𝗧 𝗦𝗘𝗘𝗦 𝗦𝗡𝗢𝗪 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗧𝗜𝗠𝗘!🌨️🥶🌨️

Saudi Arabia’s Al Jawf has turned into a winter wonderland after experiencing its first-ever snowfall, with temperatures rarely dropping to such levels. Global climatic change is… pic.twitter.com/pq6woqi9Og

— Mohamedkaseem (@k_a_s_e_e_m) November 8, 2024