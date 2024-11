ΗΠΑ: «Ελάτε στις φυτείες να μαζέψετε βαμβάκι» – Εκστρατεία ρατσιστικών SMS με στόχο Αφροαμερικανούς μετά τις προεδρικές εκλογές

Τις δύο ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, Αφροαμερικανοί κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν ανώνυμα, ρατσιστικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την NAACP, μία από τις βασικές οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, μαύροι κάτοικοι της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνια, της Αλαμπάμα και της Πενσιλβάνια έλαβαν μηνύματα που τους ζητούσαν «να παρουσιαστούν στις φυτείες για να μαζέψουν βαμβάκι».

Μια αναφορά στο καθεστώς δουλείας που ίσχυε ως λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ.

«Μπροστά στα μάτια μας παίρνει σάρκα και οστά η θλιβερή πραγματικότητα του να έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος ιστορικά έχει υιοθετήσει, και μερικές φορές ενθαρρύνει, τον λόγο μίσους», σχολίασε ο Ντέρεκ Τζόνσον επικεφαλής της NAACP.

Ο αποστολέας των μηνυμάτων αυτών δεν είναι γνωστός, όμως η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, επεσήμανε ότι έχει «ενημερωθεί» για αυτή την εκστρατεία «ρατσιστικών SMS», χωρίς να διευκρινίσει αν έχει ανοίξει έρευνα.

Ο αμερικανικός Τύπος μετέδωσε χθες, Πέμπτη, ότι ρατσιστικά SMS έχουν σταλεί σε Αφροαμερικανούς φοιτητές σε πολλές πολιτείες, κάποια από τα οποία είχαν την υπογραφή «ένας υποστηρικτής του Τραμπ».

black students at the University of Alabama are receiving these ultra racist texts just one day after Trump “wins” the election. these are horrific pic.twitter.com/iJXtqCNpf6



«Επιλεχθήκατε να γίνετε οικιακός σκλάβος στη φυτεία Άμπινγκτον», έγραφε ένα από τα μηνύματα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν την ελευθερία να λένε πλέον δυνατά αυτό που πάντα σκέφτονταν από μέσα τους», έγραψε ο Τζόσουα Μάρτιν, ο χρήστης που ανήρτησε το μήνυμα.

«Το μήνυμα που στέλνεται στους νεαρούς Αφροαμερικανούς, ανάμεσά τους φοιτητές του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, είναι μια δημόσια έκφραση μίσους και ρατσισμού», σχολίασε η Μάργκαρετ Χουάνγκ, υπεύθυνη της οργάνωσης προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων στο Southern Poverty Law Center.

Wednesday, young Black people in #Alabama, #Georgia and other states received an abhorrent, racist text that the SPLC is investigating and choosing not to amplify further.

Hate speech has no place in the South or our nation. Read our statement: https://t.co/z8fVzmyqau pic.twitter.com/ZIs124Br1C

— Southern Poverty Law Center (@splcenter) November 7, 2024