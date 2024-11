Ντόναλντ Τραμπ: Απέλαση μεταναστών από τις ΗΠΑ με οποιαδήποτε κόστος – Δηλώνει πρόθυμος για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε του συνέντευξη στο NBC News, δεσμεύθηκε να υλοποιήσει την προεκλογική του υπόσχεση για τη μεγαλύτερη μαζική απέλαση μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ. Στόχος του είναι η «διαφύλαξη της αμερικανικής ασφάλειας», υποστηρίζοντας πως η κυβέρνησή του δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει με τις απελάσεις.

«Θέλουμε ισχυρά σύνορα και θέλουμε επίσης οι άνθρωποι να μπορούν να έρχονται στη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ, απαντώντας για τη στρατηγική του γύρω από τις μαζικές απελάσεις. Όταν ρωτήθηκε για το κόστος του εγχειρήματος, τόνισε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει θέμα τιμής. Στην πραγματικότητα, δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Παρά την έντονη αντι-μεταναστευτική του ρητορική, ο Τραμπ σημείωσε σημαντική υποστήριξη από Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη στους Δημοκρατικούς που επικεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη στάση του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε τηλεφωνικές συνομιλίες με την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν. «Πολύ ωραία τηλεφωνήματα, με αμοιβαίο σεβασμό», περιέγραψε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε ότι η Χάρις επιδιώκει μια «ομαλή μετάβαση», κάτι με το οποίο και ο ίδιος συμφωνεί.

Η Καμάλα Χάρις, σε ομιλία της στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, επανέλαβε τη δέσμευσή της να στηρίξει την ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας, διαβεβαιώνοντας τον Τραμπ ότι «θα βοηθήσει εκείνον και την ομάδα του στη μετάβαση».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι, κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Μπάιντεν, συζήτησαν μια μελλοντική συνάντηση για γεύμα, ενώ αποκάλυψε ότι έχει συνομιλήσει με περίπου 70 παγκόσμιους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συνομιλία του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επικοινωνία του με τον Νετανιάχου «πολύ καλή».

Η προσοχή στράφηκε και στη Ρωσία, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη τον Τραμπ για την εκλογική του νίκη, δηλώνοντας ανοιχτός σε διάλογο. «Είμαι έτοιμος», τόνισε ο Πούτιν, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, απαντώντας στη συνέντευξή του, ανέφερε ότι «πιστεύει πως θα μιλήσουν», αν και μέχρι τώρα δεν είχε έρθει σε επαφή με τον Ρώσο ηγέτη.

