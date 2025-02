Σαντορίνη: Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για το μπαράζ σεισμών στο «ινσταγκραμικό νησί» της χώρας – «Η Ελλάδα σε επιφυλακή»

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, μεταφέροντας την ανησυχία τόσο των επιστημόνων όσο και των κατοίκων του νησιού.

Οι αλλεπάλληλοι σεισμοί στην περιοχή έχουν προκαλέσει αυξημένη επιφυλακή στις αρμόδιες Αρχές, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου. Οι αναφορές του ξένου Τύπου εστιάζουν στη σεισμική ακολουθία, τις επιπτώσεις που έχουν στους κατοίκους του νησιού και μεταδίδουν την πιθανότητα εμφάνισης ενός μεγαλύτερου σεισμού.

Το Associated Press, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Emergency crews deployed on Santorini as an earthquake swarm worries Greek experts» (Συνεργεία έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στη Σαντορίνη καθώς ένα “σμήνος” σεισμών ανησυχεί τους Έλληνες εμπειρογνώμονες), τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κινητοποιήσει σωστικά συνεργεία στο νησί λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Η Σαντορίνη, με το χαρακτηριστικό «ημισέληνο σχήμα της», όπως σημειώνει το AP, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Το Reuters, από την πλευρά του, επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχει η σεισμική δραστηριότητα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών, γράφοντας: «Schools shut, more flights scheduled as quakes constantly shake Santorini» (Κλειστά τα σχολεία, περισσότερες προγραμματισμένες πτήσεις καθώς οι σεισμοί ταρακουνάνε συνεχώς τη Σαντορίνη).

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, αρκετά σχολεία έχουν κλείσει, ενώ αεροπορικές εταιρείες έχουν προσθέσει επιπλέον πτήσεις για όσους επιθυμούν να αποχωρήσουν από το νησί. Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η ήπια ηφαιστειακή δραστηριότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στη Σαντορίνη δεν συνδέεται άμεσα με τους σεισμούς.

Το CNN αναφέρεται στη Σαντορίνη ως «Greece’s “Instagram island”» (Το ινσταγκραμικό νησί της Ελλάδας) και επισημαίνει ότι το νησί έχει πληγεί από περισσότερους από 200 σεισμούς μέσα σε λίγες ημέρες. Σημειώνει επίσης ότι η Σαντορίνη βρίσκεται στο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο, μία από τις πιο ενεργές ηφαιστειακές ζώνες στην Ευρώπη, με περισσότερες από 100 εκρήξεις τα τελευταία 400.000 χρόνια.

Από την άλλη, η Daily Mail δίνει έμφαση στις αντιδράσεις των κατοίκων, περιγράφοντας την κατάσταση ως χαοτική, με πολλούς να εγκαταλείπουν ήδη το νησί. Στο ρεπορτάζ της αναφέρει ότι «παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί επίσημη εντολή εκκένωσης, πολλοί ανήσυχοι κάτοικοι έχουν ήδη φύγει από τη Σαντορίνη, χρησιμοποιώντας πτήσεις και πλοία, ενώ άλλοι πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους ή σε ασφαλείς περιοχές».

Η Washington Post αναμεταδίδει το δημοσίευμα του Associated Press.

Ο Guardian αναφέρει ότι «η Ελλάδα έχει στείλει σωστικά συνεργεία στη Σαντορίνη λόγω φόβων για μεγαλύτερο σεισμό». Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «εν μέσω ανησυχιών για πιθανό μεγαλύτερο σεισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι, οι πολίτες έχουν κληθεί να αποφεύγουν τις ακτές και τα ετοιμόρροπα κτίρια, να αδειάζουν τις πισίνες τους και να αποφεύγουν να συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς σε κλειστούς χώρους».

Τέλος, το CBS News μεταδίδει ότι η «Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής» (Greece on high alert), καθώς «οι αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις ταρακουνούν τη Σαντορίνη». Στο ρεπορτάζ του σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του νησιού έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν τις υπαίθριες εκδηλώσεις και να μετακινούνται προσεκτικά, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων, δεδομένου ότι η Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά διαθέτουν απόκρημνα βράχια και απότομες πλαγιές.