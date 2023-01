Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, 3 Ιανουαρίου, στην ιστορία της μουσικής.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

1956 – Ο Elvis Presley δίνει μία συναυλία στο Von Theater του Booneville στο Mississippi, όπου παρουσιάζεται ως “Η πύρινη σφαίρα της folk μουσικής”… Σημαίνει ότι στις αρχές, όταν γεννιόταν το rock ‘n’ roll, ούτε ο ίδιος δεν το είχε ακόμα συνειδητοποιήσει…!

1957 – Ο Fats Domino ηχογραφεί το “I’m Walkin'”, ένα τραγούδι που έγραψε αφότου χάλασε το αυτοκίνητό του και επέστρεφε σπίτι με τα πόδια και ένας θαυμαστής του φώναξε “Hey, κοιτάξτε τον Fats Domino που… περπατάει!”. Ο δίσκος θα φτάσει στο Νο.4 στο τσαρτ των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 1958.

1959 – Οι Teddy Bears εμφανίζονται στο “Kraft Music Hall” του NBC, όπου ερμηνεύουν την επιτυχία τους “To Know Him Is To Love Him”. Ήταν η τελευταία τους δημόσια εμφάνιση. Λίγο αργότερα το γκρουπ διαλύθηκε και από αυτό βγήκε ο Phil Spector, που θα ξεκινούσε τη θρυλική του καριέρα ως μουσικός παραγωγός.

1960 – Ο Bobby Darin και η Connie Francis τραγουδούν τα τραγούδια “You Make Me Feel So Young” και “You’re The Top” στο The Ed Sullivan Show.

1960 – Υπό τον τίτλο The “Love Me Do” Boys, οι Beatles ξεκινούν δειλά-δειλά μια πενθήμερη περιοδεία στη Σκωτία.

1967 – Οι Bee Gees γνωρίζουν την πρώτη τους δισκογραφική επιτυχία με το τραγούδι “Spicks and Specks” που ανέβηκε στην κορυφή του αυστραλιανού single chart.

1969 – Τριάντα χιλιάδες αντίτυπα του άλμπουμ του John Lennon και της Yoko Ono «Two Virgins» κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο του New Jersey επειδή το εξώφυλλο έδειχνε το ζευγάρι γυμνό.

1970 – Πραγματοποιείται η τελευταία ηχογράφηση των Beatles στα Abbey Road Studios της EMI. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξαν ποτέ μαζί ήταν το “I Me Mine”, το οποίο έγινε ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του George Harrison μια δεκαετία αργότερα.

1970 – To “Raindrops Keep Fallin’ On My Head”, το τρίτο hit του B.J. Thomas στις ΗΠΑ στο Top Ten και το πρώτο του νούμερο ένα, είναι γεγονός.

1970 – Ακολουθώντας τα βήματα του Peter Tork, που είχε αποχωρήσει ένα χρόνο νωρίτερα, ο τραγουδιστής Davy Jones ανακοινώνει και αυτός ότι αποχωρεί από τους Monkees.

1972 – Ο Don McLean λαμβάνει έναν χρυσό δίσκο για το σινγκλ του “American Pie”, το οποίο έφτασε στο #1 στις ΗΠΑ και στο #2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, πουλώντας πάνω από τρία εκατομμύρια αντίτυπα.

1974 – Ο Bob Dylan και οι Band επανενώθηκαν για μια περιοδεία στις ΗΠΑ. Ο Dylan προωθούσε τότε το άλμπουμ του “Planet Waves”, ενώ οι Band είχαν μόλις κυκλοφορήσει το άλμπουμ “Moondog Matinee” και το σινγκλ “Ain’t Got No Home”.

1981 – Ο David Bowie ολοκληρώνει την πορεία του στο Broadway ως πρωταγωνιστής στο έργο “The Elephant Man”. Οι εν λόγω παραστάσεις είχαν ξεκινήσει στο The Booth Theatre της Νέας Υόρκης στις 23 Σεπτεμβρίου 1980.

2014 – Ο Phil Everly των The Everly Brothers πέθανε από επιπλοκές από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε ηλικία 74 ετών.

2021 – Ο Gerry Marsden, κιθαρίστας και τραγουδιστής των Gerry And The Pacemakers πέθανε σε ηλικία 78 ετών μετά από λοίμωξη στην καρδιά του.

2022 – Το estate του David Bowie ανακοίνωσε ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την πώληση του καταλόγου τραγουδιών του στη Warner Chappell της Warner Music Group. Η συμφωνία περιελάμβανε τα είκοσι έξι στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της ζωής του Bowie, καθώς και το μεταθανάτιο άλμπουμ του με τίτλο “Toy”.

Περιλαμβάνονταν επίσης τα δύο στούντιο άλμπουμ από το συγκρότημα του Tin Machine, μαζί με τραγούδια που κυκλοφόρησαν ως σινγκλ από soundtracks και άλλα έργα. Αν και δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα πραγματικά στοιχεία, η συμφωνία εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου στα 250 εκατομμύρια δολάρια.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru