Σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
- Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας
- Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης
- Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού
Γεγονότα
- 1877: Ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνόγραφου, τον οποίο ονομάζει «Ομιλούσα Μηχανή».
- 1915: Ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμβάνει τη Μήλο, θέλοντας να πιέσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο να εξέλθει στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάντ.
- 1942: Ο σκιτσογράφος Μπομπ Κλάμπετ δημιουργεί τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Τουίτι Μπερντ, τον αιώνιο στόχο του γάτου Σιλβέστερ.
- 1954: Η αντιπολίτευση αναδεικνύεται νικήτρια των δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια της ΕΔΑ. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Παυσανίας Κατσώτας. Στον Πειραιά εκλέγεται ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ, ΕΔΑ και Δημοκρατικού Κόμματος Δ. Σαπουνάκης, και στη Θεσσαλονίκη ο Μηνάς Πατρίκιος.
- 1955: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα», με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη.
- 1974: Ο IRA τοποθετεί βόμβα σε παμπ του Μπέρμιγχαμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 θαμώνες. Θα συλληφθούν 6 άτομα, θα καταδικασθούν ισόβια, αλλά χρόνια μετά θα αθωωθούν. («Οι 6 του Μπέρμιγχαμ»)
Γεννήσεις
- 1833: Δημήτριος Βερναρδάκης, Έλληνας πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας και πολυπράγμων λόγιος συγγραφέας. (Θαν. 13/1/1907)
- 1898: Ρενέ Μαγκρίτ, Βέλγος σουρεαλιστής ζωγράφος. (Θαν. 15/8/1967)
- 1927: Άννα Συνοδινού, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/1/2016)
Θάνατοι
- 1811: Χάινριχ Φον Κλάιστ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής της ρομαντικής σχολής. (Γεν. 18/10/1777)
- 1998: Μιχάλης Κατσαρός, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 1919)
- 2000: Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του στίβου. Ο «άνθρωπος – ατμομηχανή» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια (5.000 μ., 10.000 μ. και μαραθώνιο), με ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. (Γεν. 19/9/1922)