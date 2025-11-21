Σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού

Γεγονότα

1877: Ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνόγραφου, τον οποίο ονομάζει «Ομιλούσα Μηχανή».

Ο σκιτσογράφος Μπομπ Κλάμπετ δημιουργεί τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Τουίτι Μπερντ, τον αιώνιο στόχο του γάτου Σιλβέστερ.

Η αντιπολίτευση αναδεικνύεται νικήτρια των δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια της ΕΔΑ. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Παυσανίας Κατσώτας. Στον Πειραιά εκλέγεται ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ, ΕΔΑ και Δημοκρατικού Κόμματος Δ. Σαπουνάκης, και στη Θεσσαλονίκη ο Μηνάς Πατρίκιος.

Γεννήσεις

1833: Δημήτριος Βερναρδάκης, Έλληνας πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας και πολυπράγμων λόγιος συγγραφέας. (Θαν. 13/1/1907)

Άννα Συνοδινού, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/1/2016)

Θάνατοι