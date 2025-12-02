Σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας

Γεγονότα

1805: Ο Ναπολέων Βοναπάρτης νικά στη Μάχη του Αούστερλιτς τις ενωμένες δυνάμεις των Αυστριακών και των Ρώσων.

1971: Έξι κρατίδια του Περσικού Κόλπου ενώνονται και ιδρύουν το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πρόκειται για τα Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Σαρζάχ, Φουτζάιρα, Αϊμάν και Ουμ αλ Κουάιν, τα οποία έως τότε συνδέονταν με τη Μεγάλη Βρετανία με διμερή σύμφωνα προστασίας που είχαν συνάψει την περίοδο 1820-92.Ένα έβδομο εμιράτο, το Ρας αλ Κάιμα, εντάχθηκε στο νέο κράτος στις 10 Φεβρουάριου 1972.

1979: Ο Νίκος Γκάλης κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ με την ομάδα του Άρη και σημειώνει 30 πόντους σε αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή.

2010: Ξεκινά η λειτουργία της εφαρμογής μηνυμάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Viber, που αναπτύχθηκε στο Ισραήλ από τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού Ταλμόν Μάρκο.

Γεννήσεις

1922: Ιάκωβος Καμπανέλλης, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 29/3/2011)

1923: Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνιδα. (Θαν. 16/9/1977)

1944: Διονύσης Σαββόπουλος, Έλληνας τραγουδοποιός. (Θαν. 21/10/2025)

Θάνατοι