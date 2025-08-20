Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποκαθήλωσαν χριστιανικό σταυρό 50 ετών για να φτιάξουν Άστρο του Δαβίδ – Οι αντιδράσεις και η αποκατάσταση

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ουαλία ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει ομάδα ατόμων, ορισμένοι εκ των οποίων φέρονται να είναι Ορθόδοξοι Εβραίοι, φορώντας κιπά, να αποσυναρμολογούν έναν λιθόστρωτο σταυρό σε λόφο στο Λαντίντνο (Llandudno) της βόρειας Ουαλίας, για να κατασκευάσουν στη θέση του ένα τεράστιο Άστρο του Δαβίδ.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε σε τοπική ομάδα στο Facebook και, όπως αναφέρει η Daily Mail, δείχνει τα άτομα να αποδομούν έναν σταυρό μήκους περίπου 18 μέτρων, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται εκεί για πάνω από 50 χρόνια, αποτελώντας το πιο γνωστό σύμβολο σε λόφο κοντά στην κορυφή Great Orme – έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό με πανοραμική θέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλη της ομάδας χρησιμοποίησαν τις πέτρες από τον χριστιανικό σταυρό για να σχηματίσουν σε κοντινό σημείο ένα Άστρο του Δαβίδ, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της εβραϊκής πίστης και ταυτότητας.

Το περιστατικό συνέβη σε σημείο γνωστό και ως «Ο Λόφος των Ονομάτων», όπου ντόπιοι και επισκέπτες χρησιμοποιούν πέτρες για να σχηματίσουν ονόματα αγαπημένων προσώπων που έχουν αποβιώσει.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αποκατάσταση του σταυρού

Το βίντεο προκάλεσε την κατακραυγή των κατοίκων της περιοχής, με αρκετούς να καταγγέλλουν την πράξη ως «προσβλητική» και «ασεβή» απέναντι σε ένα τοπικό χριστιανικό σύμβολο.

«Συγγνώμη, αλλά αυτός ο σταυρός βρίσκεται στον Orme για χρόνια… δείξτε σεβασμό σε κάθε θρησκεία», έγραψε ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο. Άλλοι σχολίασαν ότι «αν ένας χριστιανός κατέστρεφε ένα Άστρο του Δαβίδ για να φτιάξει έναν σταυρό, θα κατέληγε στη φυλακή για έγκλημα μίσους».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μέχρι το τέλος του σαββατοκύριακου, ντόπιοι κάτοικοι έσπευσαν να αποκαταστήσουν τον σταυρό, επανατοποθετώντας τις πέτρες στη θέση τους. Ένας από αυτούς, ο Σκοτ Πάντι (Scott Puddey), δήλωσε: «Δεν το έκανα για θρησκευτικούς λόγους, αλλά επειδή αυτός ο σταυρός είναι μέρος του τοπίου του Λαντίντνο για πάνω από 50 χρόνια».

Η North Wales Live φιλοξένησε σχόλια κατοίκων της περιοχής, περιλαμβανομένου ενός Βρετανού Μουσουλμάνου που χαρακτήρισε την πράξη «ασεβή» απέναντι σε ένα ιστορικό σύμβολο της περιοχής.

Παράλληλα, πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες για τις πιθανές γενικεύσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιπροσωπεύουν τον Ιουδαϊσμό ή το Ισραήλ, περισσότερο απ’ ό,τι οι χούλιγκαν στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν τον Χριστιανισμό ή τη Βρετανία», έγραψε ένας χρήστης.

Ο καθηγητής Nathan Abrams, ειδικός στην εβραϊκή ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά στη βορειοδυτική Ουαλία, δήλωσε: «Αν αυτές οι πράξεις επιβεβαιωθούν, πρόκειται για ενέργειες μιας μικρής μειοψηφίας και δεν πρέπει να επισκιάσουν την μακρά ιστορία παρουσίας Εβραίων στο Λαντίντνο, που χρονολογείται πάνω από έναν αιώνα. Ωστόσο, δεν δικαιολογούν το κύμα αντισημιτισμού που παρατηρήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Άγνωστη η ταυτότητα της ομάδας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ταυτότητες των ατόμων που συμμετείχαν στο περιστατικό, ούτε εάν ολοκλήρωσαν τον σχηματισμό του Άστρου του Δαβίδ πριν αποχωρήσουν.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο κλίμα ευαισθησίας σχετικά με την αλλοίωση ή καταστροφή πολιτιστικών και θρησκευτικών συμβόλων, όπως συνέβη και πέρυσι με την ενέργεια της περιβαλλοντικής ομάδας Just Stop Oil, που είχε προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή όταν μέλη της ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά τα ιστορικά μεγαλιθικά μνημεία του Στόουνχεντζ.