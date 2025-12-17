Ρούτε: Η μεγαλύτερη επιτυχία εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ είναι η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες

Η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του οικονομικού τους προϊόντος για την άμυνα είναι η «μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο επικεφαλής της συμμαχίας. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι χάρη στον Ντόναλντ Τραμπ το ΝΑΤΟ είναι «ισχυρότερο από ποτέ», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «είναι καλή είδηση για τη συλλογική άμυνα, για το ΝΑΤΟ και για την Ουκρανία».

Ο Αμερικανός ηγέτης έχει επικρίνει σκληρά τους Ευρωπαίους συμμάχους για τις πολύ μικρές δαπάνες τους για την άμυνα, απειλώντας μάλιστα να αποσύρει την προστασία των ΗΠΑ αν δεν το κάνουν.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στους συμμάχους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, απέρριψε τέτοιες δηλώσεις ως «υστερικές» την Τετάρτη.

«Το έχω πει επανειλημμένα – είναι ψέμα, ανοησία, καθαρή ανοησία, για κάποια φανταστική ρωσική απειλή προς τις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Πούτιν σε αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Αφού ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών – του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χρσώνας. Η Ρωσία είχε ήδη προσαρτήσει την Κριμαία, το 2014. Τώρα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του Λουγκάνσκ και, όπως φαίνεται, απαιτεί την αποχώρηση της Ουκρανίας και από ολόκληρο το Ντόνετσκ, παρόλο που το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει έως και το 23% της ανατολικής περιοχής.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα PM του BBC Radio 4, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι είναι «παράλογο» το γεγονός ότι η επιδίωξη του Πούτιν να «ανακτήσει την πρόσβαση στην Ουκρανία» – ή σε ολόκληρο το έδαφος που αποτελούσε την πρώην Σοβιετική Ένωση – έχει προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς σε 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους του λαού του.

Ο Μαρκ Ρούτε εξήρε τις προσπάθειες του Τραμπ να βρει μια λύση για τον πόλεμο. Αμερικανοί απεσταλμένοι διεξάγουν εντατικές διαπραγματεύσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με ένα σχέδιο ειρήνης που πρότεινε ο Τραμπ, το αρχικό σχέδιο του οποίου θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τη Ρωσία.

Το σχέδιο προβλέπει την παραχώρηση του ελέγχου των εδαφών στην ανατολική πλευρά της χώρας στη Ρωσία, καθώς και εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, προκειμένου να προληφθεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.