Ρούτε: Η μεγαλύτερη επιτυχία εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ είναι η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του οικονομικού τους προϊόντος για την άμυνα είναι η «μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής» του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά τους Ευρωπαίους συμμάχους για τις μικρές αμυντικές δαπάνες, ενώ ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε για πιθανή ρωσική επίθεση εντός πέντε ετών, κάτι που ο Πούτιν χαρακτήρισε «ψέμα, ανοησία».
  • Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπραγματεύονται ένα σχέδιο ειρήνης που πρότεινε ο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την παραχώρηση εδαφών από την ανατολική Ουκρανία στη Ρωσία και εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρούτε: Η μεγαλύτερη επιτυχία εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ είναι η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες

Η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του οικονομικού τους προϊόντος για την άμυνα είναι η «μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο επικεφαλής της συμμαχίας.  Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι χάρη στον Ντόναλντ Τραμπ το ΝΑΤΟ είναι «ισχυρότερο από ποτέ», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «είναι καλή είδηση για τη συλλογική άμυνα, για το ΝΑΤΟ και για την Ουκρανία».

Ο Αμερικανός ηγέτης έχει επικρίνει σκληρά τους Ευρωπαίους συμμάχους για τις πολύ μικρές δαπάνες τους για την άμυνα, απειλώντας μάλιστα να αποσύρει την προστασία των ΗΠΑ αν δεν το κάνουν.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στους συμμάχους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, απέρριψε τέτοιες δηλώσεις ως «υστερικές» την Τετάρτη.

«Το έχω πει επανειλημμένα – είναι ψέμα, ανοησία, καθαρή ανοησία, για κάποια φανταστική ρωσική απειλή προς τις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Πούτιν σε αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Αφού ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών – του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χρσώνας. Η Ρωσία είχε ήδη προσαρτήσει την Κριμαία, το 2014.  Τώρα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του Λουγκάνσκ και, όπως φαίνεται, απαιτεί την αποχώρηση της Ουκρανίας και από ολόκληρο το Ντόνετσκ, παρόλο που το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει έως και το 23% της ανατολικής περιοχής.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα PM του BBC Radio 4, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι είναι «παράλογο» το γεγονός ότι η επιδίωξη του Πούτιν να «ανακτήσει την πρόσβαση στην Ουκρανία» – ή σε ολόκληρο το έδαφος που αποτελούσε την πρώην Σοβιετική Ένωση – έχει προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς σε 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους του λαού του.

Ο Μαρκ Ρούτε εξήρε τις προσπάθειες του Τραμπ να βρει μια λύση για τον πόλεμο.  Αμερικανοί απεσταλμένοι διεξάγουν εντατικές διαπραγματεύσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με ένα σχέδιο ειρήνης που πρότεινε ο Τραμπ, το αρχικό σχέδιο του οποίου θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τη Ρωσία.

Το σχέδιο προβλέπει την παραχώρηση του ελέγχου των εδαφών στην ανατολική πλευρά της χώρας στη Ρωσία, καθώς και εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, προκειμένου να προληφθεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

ΚΕΠΕ: Οι 3 διακριτές συμβολές των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:19 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Politico: Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ

Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ που αρχίζει την Πέμπτη θα δοκιμάσει κατά πόσο η Ευρώπη θα παραμείνει ...
19:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Συγκλονιστικό βίντεο: Τρόμος για τουρίστες που σώθηκαν την τελευταία στιγμή από λεωφορείο που κατρακυλούσε σε φαράγγι

Τέσσερις τουρίστες τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο με το οποίο ταξίδευαν, στην Ινδία, ξαφνικά...
18:18 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Επιδιώκει την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία – Οι αμερικανικές πιέσεις

Η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία π...
17:43 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Η κίνηση απομόνωσης προς τον αδελφό του Άντριου, στο γεύμα των Χριστουγέννων

Πρόσκληση στις ανιψιές του, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη έστειλε ο βασιλιάς Κάρολος για τ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα