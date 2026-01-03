Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποφάσεις για τη Βενεζουέλα με βάση τις ενέργειες της κυβέρνησης

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν αποφάσεις βάσει των «πράξεων και των ενεργειών» της κυβέρνησης της Βενεζουέλας τις επόμενες ημέρες.
  • Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τα σχόλια της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία αρνήθηκε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
  • Ο Ρούμπιο δήλωσε στους New York Times ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας «θα έχουν μοναδικές και ιστορικές ευκαιρίες να προσφέρουν εξαιρετική υπηρεσία στη χώρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποφάσεις για τη Βενεζουέλα με βάση τις ενέργειες της κυβέρνησης
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν αποφάσεις βάσει των «πράξεων και των ενεργειών» της κυβέρνησης της Βενεζουέλας τις επόμενες ημέρες.

LIVE – Βενεζουέλα: Στην Νέα Υόρκη υπό κράτηση ο Νικολάς Μαδούρο – Η φωτογραφία με τις χειροπέδες στα γραφεία της DEA – Όλες οι εξελίξεις

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τα σχόλια της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία αρνήθηκε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Πιστεύουμε ότι θα έχουν μοναδικές και ιστορικές ευκαιρίες να προσφέρουν εξαιρετική υπηρεσία στη χώρα, και ελπίζουμε ότι θα δεχτούν αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Ρούμπιο στους New York Times, αναφερόμενος σε αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνετε με τον αφυγραντήρα και δεν στεγνώνουν τα ρούχα – Πού πρέπει να τον τοποθετήσετε;

Το λαχανικό του Νέρωνος που μπορεί να βοηθήσει με την απώλεια βάρους και να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς

Φόροι: Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Το βίντεο του Λευκού Οίκου στην DEA – «Καληνύχτα και καλή χρονιά» είπε στους πράκτορες

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μα...
07:25 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Το στοίχημα του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Τα βίντεο του Μαδούρο με χειροπέδες και η επόμενη ημέρα – Όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με δημοσι...
06:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μα...
06:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τερματίζονται οι περιορισμοί των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τέλος στους περιορισμούς που ίσχυαν για τις πτήσεις στον εναέριο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι