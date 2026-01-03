Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποφάσεις για τη Βενεζουέλα με βάση τις ενέργειες της κυβέρνησης

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν αποφάσεις βάσει των «πράξεων και των ενεργειών» της κυβέρνησης της Βενεζουέλας τις επόμενες ημέρες.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τα σχόλια της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία αρνήθηκε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Πιστεύουμε ότι θα έχουν μοναδικές και ιστορικές ευκαιρίες να προσφέρουν εξαιρετική υπηρεσία στη χώρα, και ελπίζουμε ότι θα δεχτούν αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Ρούμπιο στους New York Times, αναφερόμενος σε αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.