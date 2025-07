Ρωσία: Βίντεο από τον εντοπισμό του αεροσκάφους An-24 σε «δύσβατη περιοχή» – Η στιγμή που οι διασώστες αντικρίζουν το φλεγόμενο κουφάρι του

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη στιγμή που τα σωστικά συνεργεία εντοπίζουν τα φλεγόμενα συντρίμμια του An-24, το οποίο είχε χαθεί από τα ραντάρ σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Το αεροσκάφος, με 49 επιβαίνοντες, βρέθηκε διαλυμένο σε βουνοπλαγιά, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Τίντα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται η τραγική έκταση της καταστροφής.

✈️🚨 Passenger plane crashes in Russia’s Amur region — over 40 people on board A Soviet-made Antonov An-24 aircraft operated by Angara Airlines disappeared from radar near the town of Tynda while attempting a second landing approach. Emergency crews later found the burning… pic.twitter.com/MOO08NTbEP — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2025



Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πρακτορείο RIA Novosti, η περιοχή είναι δύσβατη.

Good morning sunshines 🌞

Enjoy your ☕ and let’s Go 🤩🤙

Amur region, Russia ❗

✈️🔥💨 Passenger plane An-24 with 49 people on board crashed! The flight was operated in the Amur region on the morning of July 24 by the airline “Angara” on the route Khabarovsk – Blagoveshchensk… pic.twitter.com/QUthYmWYcW — LX (@LXSummer1) July 24, 2025

🚨 Passenger plane crash in Russia’s Amur region: Soviet-era Antonov An-24, operated by Angara Airlines, crashed near Tynda.🇷🇺 Over 40 on board, including 6 crew and 5 children, all perished. Wreckage found burning 15km from the airport. pic.twitter.com/189gm2sLmZ — Siddharth (@Siddharth_00001) July 24, 2025

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASSS, σε ανάρτησή του στο Telegram, που επικαλείται την Εισαγγελία για τα Μέσα Μεταφοράς, «η βλάβη και ο ανθρώπινος παράγοντας εξετάζονται ως πιθανές αιτίες της συντριβής».