Ρωσία: Τρίτη συντριβή αεροσκάφους Sukhoi Superjet από το 2008 – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα επιβατικό αεροσκάφος Sukhoi Superjet συνετρίβη σήμερα στην περιοχή της Μόσχας, με τα τρία μέλη του πληρώματος να θεωρούνται νεκρά, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε δασώδη περιοχή κοντά στην πόλη Κολομνά όπως και ότι δεν υπήρξαν άλλα θύματα εκτός από τα μέλη του πληρώματος. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι σαφή.

Η κρατική κατασκευάστρια εταιρεία United Aircraft Corporation (UAC) ανακοίνωσε ότι το αεροπλάνο πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση μετά από επισκευές και ανήκε στην Gazpromavia, μια αεροπορική εταιρεία που ανήκει στον γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom.

Το αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με έναν κινητήρα SaM146, σύμφωνα με τον ελβετικό πάροχο πληροφοριών αεροπορίας ch-aviation. Οι κινητήρες κατασκευάζονται από μια γαλλο-ρωσική κοινοπραξία.

There were no passengers on board. 3 crew members died. It was a test flight after repair operations of the plane #Ultimahora #PlaneCrash …

The head of Kolomna, Russia Alexander Grechishchev, published the first images from the Sukhoi Superjet crash site. The plane crashed near the village of Bolshoye Karasevo, 20 kilometers from the take-off point. pic.twitter.com/lTpE7qw89n

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) July 12, 2024