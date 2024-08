Ρωσία: Στενός σύμμαχος του Πούτιν προειδοποιεί για «παγκόσμιο πόλεμο» – Επιθεώρηση τσετσενικών στρατευμάτων που θα επιτεθούν στην Ουκρανία

Σε μια σπάνια δήλωση που αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης του εσωτερικού κύκλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ και οι δυτικοί σύμμαχοί τους διακινδυνεύουν να προκαλέσουν έναν παγκόσμιο πόλεμο αν συνεχίσουν να «προκαλούν» τη σύγκρουση στην Ουκρανία και να επιτρέπουν στο Κίεβο να επιτίθεται σε ρωσικό έδαφος.

Οι δηλώσεις του Τσεμέζοφ προς το Reuters ήρθαν στο πρακτορείο έπειτα από την αιφνίδια εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ της Ρωσίας, για την οποία ο Πούτιν έχει υποσχεθεί μια «ισάξια» απάντηση, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες αυτής. «Στην περίπτωση που η Δύση, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλεί πόλεμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Τσεμέζοφ, διευθύνων σύμβουλος της Rostec, της κρατικής εταιρείας που προμηθεύει πολλά από τα όπλα της Ρωσίας για τον πόλεμο. «Ο τρίτος χρόνος της ειδικής επιχείρησης είναι σε εξέλιξη – η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη».

Ο Τσεμέζοφ, πρώην στρατηγός της KGB που υπηρέτησε με τον Πούτιν στην Ανατολική Γερμανία πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, επανέλαβε τη θέση του Κρεμλίνου ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι μια μάχη μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν τη σύγκρουση με τη συνεχιζόμενη παροχή όπλων στο Κίεβο και επιτρέποντας επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια. «Όσο συνεχίζεται αυτό, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ότι ο κόσμος θα συρθεί σε μια παγκόσμια σύγκρουση. Φαίνεται παράξενο, αλλά οι δυτικές χώρες δεν φαίνεται να κατανοούν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για εκείνες».

