Αλέν Ντελόν: Το Σάββατο η κηδεία του ηθοποιού σε στενό οικογενειακό κύκλο – Ποια επιθυμία του δεν πραγματοποιήθηκε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στο ιδιωτικό παρεκκλήσι του στο κτήμα του στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας θα τελεστεί αυτό το Σάββατο η κηδεία του Αλέν Ντελόν, σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Το περιβάλλον του ηθοποιού επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η τελετή θα γίνει χωρίς την παρουσία κόσμου στο παρεκκλήσι του κτήματος Ντουσί-Μονκορμπόν που αγόρασε ο Αλέν Ντελόν το 1971. Ο πρώην επίσκοπος Ζαν-Μισέλ Ντι Φαλκό, 82 ετών, επιβεβαίωσε την ημερομηνία της τελετής, χωρίς όμως να διευκρινίσει την ακριβή ώρα και τον τόπο. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά κανάλια CNews και BFMTV η κηδεία θα τελεστεί στις 17.00 τοπική ώρα.

Ο πρωταγωνιστής του «Γατόπαρδου» είχε μιλήσει για την πίστη του και για το «πάθος» του για την Παρθένο Μαρία σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το 2018. «Είναι η γυναίκα που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο (…) και εκείνη στην οποία απευθύνομαι συχνότερα», έλεγε τότε. Ο Αλέν Ντελόν επιθυμούσε να ενταφιαστεί στο κτήμα του, κοντά στα σκυλιά του, αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόταν ειδική άδεια από την περιφέρεια. Η άδεια αυτή έχει ήδη εκδοθεί και παραχωρηθεί στην οικογένειά του.

Το περιοδικό Paris Match αναδημοσίευσε μια φωτογραφία του 2011 στην οποία ο ηθοποιός στεκόταν δίπλα στον θολωτό τάφο όπου σκόπευε να ταφεί, μέσα στο παρεκκλήσι που είχε χτίσει ο ίδιος. «Δεν φοβάμαι καθόλου τον θάνατο», έλεγε την εποχή εκείνη. Ο Ντελόν ζήτησε επίσης να ταφεί παρουσία μόνο μερικών στενών συγγενών και φίλων, χωρίς να του αποδοθούν τιμές όπως έγινε στην περίπτωση του άλλου «ιερού τέρατος» της 7ης τέχνης, του φίλου και «αντιπάλου» του, του Ζαν-Πολ Μπελμοντό, που πέθανε το 2021.

Την Τετάρτη (21/8), θαυμαστές του πήγαν να αφήσουν λίγα λουλούδια και να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων που είχε τοποθετηθεί μπροστά στην περίφραξη του κτήματός του. «Ήθελα να βρίσκομαι όσο πιο κοντά του γινόταν. Ένα λουλούδι, μια λέξη, είναι κάτι το συμβολικό, όμως είναι σημαντικό για μένα, είπε ένας από αυτούς, ο Τιερί Σεν-Λικ Πολ, ο οποίος ταξίδεψε από τη Νίκαια μέχρι το Ντουσί. Η ανθοπώλις του χωριού, η Ανιές Μπουργκουάν, είπε ότι έχει λάβει «πολλές παραγγελίες από άτομα που προσκλήθηκαν στην κηδεία».

Παράλληλα, δεκάδες αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να επιτηρούν την περιοχή γύρω από το κτήμα.

Έντονες αντιδράσεις είχε προκαλέσει στη Γαλλία η δημοσιοποίηση της τελευταίας επιθυμίας του Ντελόν. Ο ηθοποιός είχε ζητήσει να ταφεί μαζί του και ο σκύλος που είχε για συντροφιά του, εφόσον ο ίδιος πέθαινε πρώτος. Πρόκειται για ένα 11χρονο σκυλάκι, ράτσας Μαλινουά, που είχε στο ησυχαστήριό του στο Ντουσί ο Γάλλος ηθοποιός.

Σε παλιότερη συνέντευξή του το 2018, ο Ντελόν είχε πει ότι θα ήθελε, εφόσον πεθάνει πρώτος, να ταφεί μαζί του και ο σκύλος, ονόματι Λουμπό, κατόπιν ευθανασίας.

«Είναι ο σκύλος μου στο τέλος της ζωής μου. Τον αγαπώ σαν παιδί μου. Είχα 50 σκύλους στη ζωή μου, αλλά έχω μια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν. Του λείπω όταν δεν είμαι εκεί. Εάν πεθάνω πριν από εκείνον θα ζητήσω από τον κτηνίατρο να φύγουμε μαζί. Θα του κάνει μια ένεση και θα τον βάλει να πεθάνει στην αγκαλιά μου. Το προτιμώ από το να ξέρω ότι θα αφεθεί να πεθάνει στον τάφο μου, υποφέροντας», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

Η δήλωση αυτή είχε προκαλέσει τεράστιες κινητοποιήσεις από πολλές φιλοζωικές οργανώσεις που στη Γαλλία, που ανήκουν στη ευρύτερη Οργάνωση Προστασίας Ζώων, που αριθμούν 30 εκατομμύρια μέλη.

Η αγάπη του Ντελόν για τα σκυλιά ήταν γνωστή, με τον ηθοποιό να φιλοξενεί στο σπίτι του στο Ντουσί πάνω από πενήντα.

Alain Delon, lifelong dog lover and animal rights activist. In these photographs a man you’d love to have known…. pic.twitter.com/BRIBmBpt3N

— Anne Margaret Daniel 🌻 (@venetianblonde) August 19, 2024