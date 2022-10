Ρωσία: Ο Πούτιν συλλαμβάνει στρατιωτικούς στη Μόσχα αναφέρουν οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Σύμφωνα με αναρτήσεις των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το Διευθυντήριο Πληροφοριών του Ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, στη Μόσχα επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν αποκλείσει και τμήμα του κέντρου της πόλης, όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, ακριβώς λόγω της κινητοποίησης αυτής, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών λαμβάνονται μέτρα κατά στελεχών του ρωσικού στρατού.

⚡️Arrests of military personnel have begun in Moscow, – the Main Intelligence Directorate of the Defense Ministry of Ukraine reports.

A complex of measures against the military began in the Russian capital. Traffic in the center is blocked. pic.twitter.com/fVSiturwBE

