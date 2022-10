Ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς – Συνδέει την Ρωσία με την Κριμαία

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε τεράστια έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο Στενό του Κερτς, η οποία ενώνει την Κριμαία με την Ρωσία. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ στα social media έχουν δημοσιευθεί βίντεο.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στη γέφυρα στη χερσόνησο της Κριμαίας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια δεξαμενή καυσίμου φλέγεται σε ένα από τα τμήματα της γέφυρας της Κριμαίας, οι καμάρες δεν έχουν υποστεί ζημιές», ανέφερε το RIA επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα διεκόπη.

Τα μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας ανέφεραν ότι μια έκρηξη σημειώθηκε στη γέφυρα γύρω στις 6 το πρωί.

More images from Kerch bridge. Various conflicting reports at this stage. Some say the bridge was hit with a missile. Others say it was an attack by SF groups. Russian media reporting that a railway cistern carriage exploded. This could be an interesting day ahead… pic.twitter.com/zsLJ3ufOrN

— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 8, 2022