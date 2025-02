Ρωσία: Ο Πούτιν «απαντά» στον αποκλεισμό από την Eurovision με… Intervision – Ποιοι θα συμμετέχουν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα για τη διοργάνωση φέτος του διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού «Intervision» – όπως ονομάζεται – μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη Eurovision λόγω της επίθεσής της στην Ουκρανία.

Ένας διαγωνισμός με την ονομασία αυτή διοργανωνόταν στη σοβιετική εποχή μεταξύ των συμμαχικών χωρών της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά την κατάρρευσή της, η Ρωσία επιχείρησε επανειλημμένα να αναβιώσει τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Ρώσου προέδρου, ο εναλλακτικός αυτός μουσικός διαγωνισμός, που ονομάζεται Intervidenié στα ρωσικά, αναμένεται να διεξαχθεί στη Μόσχα με στόχο «να αναπτύξει τη διεθνή πολιτιστική και ανθρωπιστική συνεργασία». Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Ντμίτρι Τσερνιτσένκο διορίστηκε επικεφαλής της επιτροπής διοργάνωσης.

