Ρωσία: Μυστήριο με τον θάνατο Βορειοκορεάτη αξιωματούχου – Βρέθηκε πνιγμένος σε λίμνη έξω από τη Μόσχα

Ένας Βορειοκορεάτης αξιωματούχος που βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία, πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε μια λίμνη έξω από τη Μόσχα, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το όνομά του είναι το ίδιο με αυτό ενός άνδρα, που αναφέρεται από μέσα ενημέρωσης ως επικεφαλής ενός σώματος στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης BAZA, το οποίο συχνά δημοσιεύει πληροφορίες από πηγές υπηρεσιών ασφαλείας και από αρχές επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι ο αξιωματούχος, ο Κιμ Τζεούμ Τσολ, πέθανε στις 11 Ιουλίου σε μια λίμνη στο Ζελένογκραντ, μια πόλη περίπου 37 χλμ βορειοδυτικά της Μόσχας.

The president of the #NorthKoreanMilitaryUniversity on a visit to #Russia #died of drowning.

Kim Geum Chol, president of the North Korean Military University “Kim Il Sung,” drowned while swimming in the #Moscow suburbs on July 11.

He was commanding an elite military training… pic.twitter.com/gYx7Fp1tAn

