Ρωσία: Ηφαίστειο εξερράγη για πρώτη φορά ύστερα από 600 χρόνια – «Κόκκινος» συναγερμός για τις πτήσεις

Για πρώτη φορά μετά από 600 χρόνια ηφαίστειο εξερράγη στην Ανατολική Ρωσία και οι αρχές προειδοποίησαν τις αεροπορικές υπηρεσίες για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν αεροπλάνα που περνούν από την περιοχή.

Το ηφαίστειο Κρασενινίκοφ εξερράγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χερσόνησο Καμτσάτκα, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο ισχυρότατου σεισμού μεγέθους 8,8 Ρίχτερ από τον οποίον προκλήθηκε τσουνάμι, ενώ ενεργοποιήθηκε και το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι.

Κατά την έκρηξη του Κρασενινίκοφ – που είναι η πρώτη στην καταγεγραμμένη ιστορία – το ηφαίστειο εκτόξευσε σύννεφο στάχτης σε ύψος 8.800 μέτρων στον ουρανό. Οι πιλότοι που πετούσαν στην περιοχή ειδοποιήθηκαν για τυχόν κινδύνους, με την έκδοση κόκκινου συναγερμού αεροπορικής ασφάλειας.

«Αυτή είναι η πρώτη ιστορικά επιβεβαιωμένη έκρηξη του ηφαιστείου Κρασενινίκοφ τα τελευταία 600 χρόνια», δήλωσε η Όλγα Γκίρινα, επικεφαλής της Ομάδας Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων της Καμτσάτκα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η τελευταία εκροή λάβας από το ηφαίστειο Κρασενινίκοφ καταγράφηκε περίπου το 1436, και από τότε δεν είχε καταγραφεί καμία έκρηξη, πρόσθεσε η Γκίρινα μέσω του καναλιού Telegram του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας. Το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας συνέστησε να αποφεύγεται η επίσκεψη στην περιοχή του ηφαιστείου ή η απόπειρα ανάβασης σε αυτό.

«Η περιοχή γύρω από το ηφαίστειο αποτελεί ηφαιστειακή έρημο, με πεδία τέφρας και λάβας χωρίς πυκνή βλάστηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του φυσικού καταφυγίου. «Η κατάσταση του ηφαιστείου παρακολουθείται. Δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή του προσωπικού του καταφυγίου, τις υποδομές ή τους οικισμούς», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο σεισμός που σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες, προκάλεσε εκροή λάβας από το ηφαίστειο Κλιουτσέφσκι – του πιο ενεργού ηφαιστείου στη Χερσόνησο της Καμτσάτκα. Το Κλιουτσέφσκι είναι ένα από τα ψηλότερα ηφαίστεια στον κόσμο και έχει εκραγεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Η έκρηξη του Κρασενινίκοφ συνέβη μετά από τον σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ που έπληξε τα απομακρυσμένα νησιά Κουρίλες στη ρωσική Άπω Ανατολή την Κυριακή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Αν και το ηφαίστειο Κρασενινίκοφ, ύψους 1.855 μέτρων, καταγραφόταν ως ενεργό στρωματοηφαίστειο, δεν είχε εκραγεί για περίπου 600 χρόνια — από εποχές πριν ξεκινήσουν οι συστηματικές παρατηρήσεις.

Η στάχτη κάλυψε το Φυσικό Καταφύγιο Κρονότσκι,που είναι στην περιοχή και το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες ηφαίστεια, την παγκοσμίως γνωστή Κοιλάδα των Γκέιζερ και μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καφέ αρκούδων στον κόσμο.

Ο Βσέβολοντ Γιακόβλεφ, επικεφαλής του Καταφυγίου Κρονότσκι, δήλωσε «Η έκρηξή του δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο για μια περιοχή με τόσο υψηλή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια δορυφορικής παρακολούθησης, επανειλημμένα παρατηρήθηκαν θερμά σημεία στην περιοχή του ηφαιστείου Κρασενινίκοφ. Πρόκειται για σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης σε σύγκριση με τις γειτονικές περιοχές».

Ο Ρώσος ηφαιστειολόγος Αλεξέι Οζέροφ δήλωσε: «Άνοιξε μια ρωγμή κατά μήκος του ηφαιστείου από την κορυφή του κρατήρα και από τη ρωγμή αυτή ανεβαίνει μείγμα ατμού και αερίων. Γίνονται εκπομπές και εκτοξεύτηκε μεγάλη ποσότητα τέφρας κατά το άνοιγμα της ρωγμής».

Πρόσθεσε ότι η τέφρα και η μυρωδιά των αερίων έφτασαν μέχρι την Κοιλάδα των Γκέιζερ κατά τη διάρκεια της έκρηξης. Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για ανθρώπινες ζωές ή την άγρια φύση, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των τουριστών στην περιοχή.

Το ηφαίστειο ανήκει στη Ρωσική Ανατολική Ηφαιστειακή Ζώνη, μια από τις πιο ενεργές ηφαιστειακές περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA, περιλαμβάνει περίπου 300 ηφαίστεια, εκ των οποίων τα 29 παραμένουν ενεργά.

