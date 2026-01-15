Ρωσία: H Δύση πρέπει να σταματήσει να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα και το Πεκίνο απειλούν την Γροιλανδία

Σύνοψη από το

  • Η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτο η Δύση να ισχυρίζεται ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν την Γροιλανδία, με την Μαρία Ζαχάροβα να υπογραμμίζει την ασυνέπεια της «παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες» που οικοδομεί η Δύση.
  • Η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτο οι δυτικές χώρες να αναπτύσσουν δυνάμεις στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι «Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».
  • Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι «η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη» κατά της Κούβας, ειδικά μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: H Δύση πρέπει να σταματήσει να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα και το Πεκίνο απειλούν την Γροιλανδία
Φωτογραφία: AP

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν την Γροιλανδία και ότι η κρίση σχετικά με το έδαφός της έδειξε την ασυνέπεια της Δύσης ως προς την εφαρμογή της λεγόμενης τάξης που «βασίζεται σε κανόνες».

«Αρχικά σκέφτηκαν ότι υπήρξαν εκεί κάποιοι επιτιθέμενοι και μετά ότι είναι έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους », δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα για τις ενέργειες της Δύσης στην Γροιλανδία.

Η τρέχουσα κατάσταση, είπε, «καταδεικνύει με ιδιαίτερη οξύτητα την ασυνέπεια της λεγόμενης «παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες» που οικοδομεί η Δύση». Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα έχουν δηλώσει ποτέ ότι έχουν σχέδια να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

Η ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτο οι δυτικές χώρες να αναπτύσσουν δυνάμεις στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία και οποιοιδήποτε τέτοιοι στρατιώτες θα θεωρηθούν από τη Μόσχα νόμιμοι στόχοι.

«Γνωρίζοντας καλά την απαράδεκτη φύση ενός τέτοιου σεναρίου για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη εργαλείο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους. «Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η βρετανική παρουσία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η χρήση της γλώσσας του εκβιασμού και των απειλών κατά της Κούβας είναι απαράδεκτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Αβάνα να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ειδικά σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες την πλήρη φρίκη των παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων», είπε.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέες δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Αττική

«Αλλάζει πρόσωπο» το gov.gr wallet – Οι 3 νέες λειτουργικότητες που εντάσσονται

Κεραμέως για κατώτατο μισθό: Στόχος τα 950 ευρώ για το 2027 – Τι είπε για το νέο πρόγραμμα επιδότησης για 10.000 άνεργες μη...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:18 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φον Ντερ Λάιεν για Ιράν: Αυτό που συμβαίνει είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων

«Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο και η δολοφονία νέων ανθρώπων αποτελεί ανθρώπινη...
19:13 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν τον έπεισαν να δώσει «μια ευκαιρία» στο Ιράν για να δείξει «τις καλές του προθέσεις»

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν κατέβαλαν προσπάθειες για να αποτρέψουν τον Ντόναλντ Τ...
18:53 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: Η Τουρκία «σημαντικός σύμμαχος που συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια» – Οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας

Η Γερμανία θεωρεί την Τουρκία «σημαντικό σύμμαχο που συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ασφ...
18:37 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πούτιν: «Η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος» – Σιώπησε για Μαδούρο και Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι