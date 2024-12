Ρωσία: Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε στη Μεσόγειο έπειτα από έκρηξη – Αγνοούνται μέλη του πληρώματος

Το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Ursa Major» βυθίστηκε στη Μεσόγειο μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας, ενώ δύο μέλη του πληρώματός του αγνοούνται, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

Το πλοίο βυθίστηκε αφού σημειώθηκε έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Δεκατέσσερα από τα 16 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στην Ισπανία, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Το πλοίο, που κατασκευάστηκε το 2009, ελεγχόταν από την Oboronlogistika, μια εταιρεία που ανήκει στις στρατιωτικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, η οποία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι κατευθυνόταν προς το ρωσικό λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, με δύο γιγάντιους λιμενικούς γερανούς προσδεδεμένους στο κατάστρωμά του.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, δείχνουν το πλοίο να γέρνει προς τη δεξιά πλευρά του.

Video of the Ursa Major going down in the Mediterranean.

The complete loss of the two cranes and icebreaker hatches is a massive blow to Russian operations in Vladivostok. https://t.co/wY5KKBLrnW pic.twitter.com/cwT6nsrEy8

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 24, 2024