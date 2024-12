Βίντεο σοκ από την έκρηξη σκάφους στη Φλόριντα – 1 νεκρός και πέντε τραυματίες

Μια φονική έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε ένα σκάφος που βρισκόταν στο μαρίνα του Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι πέντε να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε πρώτο το NBC 6, και αργότερα κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ, από την έκρηξη το σκάφος διαχωρίστηκε στη μέση οριζόντια.

Boat explosion and fire occurred at a Fort Lauderdale marina around 5:55 PM. Several people were injured.

Footage is courtesy of EarthCam. pic.twitter.com/ZbvUKqhymJ

— David Vergel (@DavidVergel97) December 24, 2024