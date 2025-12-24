Ρωσία: Έκρηξη με 3 νεκρούς στη Μόσχα – Ανάμεσά τους 2 αστυνομικοί που σκοτώθηκαν κατά την καταδίωξη υπόπτου

Δύο αστυνομικοί της τροχαίας και άλλο ένα πρόσωπο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στη νότια Μόσχα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν έναν ύποπτο πρόσωπο.

«Ένας εκρηκτικός μηχανισμός τέθηκε σε λειτουργία» τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησίασαν αυτό το πρόσωπο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο όχημα υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Three people dead in Moscow after a car blast, just days after a Russian general was killed the same way. This is not coincidence, this is a city under siege by its own chaos. Violence is spilling into streets that should feel safe, and every new explosion is a reminder that… pic.twitter.com/bgGLjYsTvw — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) December 24, 2025

🚨🇷🇺 MOSCOW ROCKED BY NEW EXPLOSION: COPS KILLED AT SAME SITE AS GENERAL’S DEATH A new explosion reportedly rocked southern Moscow at the exact location where Russian army Lt. Gen. Fanil Sarvarov was previously killed earlier this week, and this time, it turned deadly for… pic.twitter.com/M5OicZq6e4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 24, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα ένας Ρώσος στρατηγός.

Η Ανακριτική Επιτροπή πρόσθεσε ότι άρχισε εγκληματολογική έρευνα για το φόνο μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου και παράνομη διακίνηση βομβών.

Ανεπίσημα ειδησεογραφικά κανάλια στο ρωσικό Telegram μετέδωσαν ότι ο βομβιστής είναι ένας από τους νεκρούς και ανατίναξε τη βόμβα όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Ελέτσκαγια, στη νότια Μόσχα, πολύ κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης υπηρεσιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως υποπτεύεται πως η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από το φόνο. Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την Ουκρανία.

Ο ανεπίσημος ουκρανικός ιστότοπος Myrotvorets, ο οποίος παρέχει μια βάση δεδομένων με πρόσωπα που χαρακτηρίζονται εγκληματίες πολέμου ή προδότες, επικαιροποίησε την καταχώρισή του για τον Σαρβάροφ αναφέροντας ότι ο 56χρονος αντιστράτηγος «σκοτώθηκε».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ