Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα, τα δεδομένα για την Πρωτοχρονιά 

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα παραμονή Χριστουγέννων ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και αύριο σε αρκετές περιοχές. Όσον αφορά τα δεδομένα για την Πρωτοχρονιά, «ο καιρός θα στραφεί προς το πολύ χειμωνιάτικο» σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Οι βροχές θα ξεκινήσουν σήμερα από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις, όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι.

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα έντονα, ειδικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Παράλληλα, καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, περιορίζοντας τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι έντονες καταιγίδες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, γι’ αυτό η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα παραμονή Χριστουγέννων στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο Ιόνιο, από το μεσημέρι την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού των Χριστουγέννων

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η «τάση» για την Πρωτοχρονιά

Σε ανάρτηση που έκανε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, έκανε λόγο για την «τάση» του καιρού για την Πρωτοχρονιά. Όπως έγραψε:

«Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ



Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ” όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη “βλέπει” βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές – χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου η ΕΜΥ.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες χθες Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες χθες Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025