Παραμονή των Χριστουγέννων: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι και οι λαϊκές αγορές

Με εορταστικούς ρυθμούς εξακολουθεί να κινείται και σήμερα, 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων η αγορά (καταστήματα λιανικής, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά κέντρα).

Αναλυτικά:

Τα καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα

Τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα περισσότερα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρονικών ειδών, παιχνιδιών και δώρων θα λειτουργήσουν σήμερα από τις 9 π.μ έως τις 6μμ

Μάλιστα σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το προτεινόμενο λειτουργίας των καταστημάτων για τις υπόλοιπες ημέρες είναι το εξής:

Αύριο, Πέμπτη, 25 και μεθαύριο Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου θα είναι κλειστά τα μαγαζιά λόγω του ότι οι ημέρες αυτές θεωρούνται αργία για τους εργαζόμενους του κλάδου από τον νόμο.

Το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου του 2025 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 π.μ -6μμ ενώ την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν από τις 11 π.μ έως τις 6μμ

Και τις δύο επόμενες ημέρες, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2025 το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 9 π.μ έως τις 9μμ ενώ την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 θα είναι ανοιχτά από τις 9 π.μ έως τις 6μμ. Ωστόσο την Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2026 και την Παρασκευή, 2η Ιανουαρίου 2026 θα είναι κλειστά τα καταστήματα λόγω του ότι η πρώτη ημέρα θεωρείται αργία.

Τα εμπορικά κέντρα όπως τα malls είναι ανοιχτά από τις 9 π.μ έως τις 6μμ

Τα σούπερ μάρκετ

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν σήμερα Παραμονή, Χριστουγέννων και τα σούπερ μάρκετ.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα σούπερ μάρκετ όπως:

ο Σκλαβενίτης, είναι ανοιχτά έως τις 9μμ

είναι ανοιχτά έως τις 9μμ ο ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ανοιχτά έως τις 9μμ

είναι ανοιχτά έως τις 9μμ το Market In είναι ανοιχτά έως τις 9μμ

είναι ανοιχτά έως τις 9μμ το LIDL είναι ανοιχτά έως τις 9μμ

είναι ανοιχτά έως τις 9μμ ο Μασούτης είναι ανοιχτά έως τις 8μμ

είναι ανοιχτά έως τις 8μμ ο Κρητικός είναι ανοιχτά έως τις 9μμ

Ωστόσο, συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν τον επίσημο ιστότοπο ή τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εκάστοτε αλυσίδας για το ακριβές ωράριο λειτουργίας του καταστήματος της περιοχής τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις

Οι φούρνοι

Οι φούρνοι και τα αρτοποιεία αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 2μμ ή έως τις 3μμ με πιθανότητα πρόωρου κλεισίματος σε περίπτωση που εξαντληθούν τα προϊόντα.

Οι λαϊκές αγορές

Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) αναφέρει σε ανακοίνωση της πως σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων, όλες οι λαϊκές αγορές λειτουργούν σήμερα, Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου κανονικά.

Ωστόσο την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι λαϊκές αγορές θα είναι κλειστές , λόγω του ότι οι ημέρες αυτές θεωρούνται επίσημες αργίες των Χριστουγέννων από τον νόμο

Ενώ το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν ξανά κανονικά.