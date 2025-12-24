Κίνα: Επιβολή προσωρινών μέτρων κατά των επιδοτήσεων σε ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα

Το Πεκίνο επέβαλε προσωρινά μέτρα κατά των επιδοτήσεων σε συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα ενεργοποιήθηκαν χθες, Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Τα μέτρα έχουν τη μορφή της καταβολής εγγυήσεων έναντι δασμών.

Οι προκαταρκτικές αποδείξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ επιδοτούνται, προκαλώντας ουσιαστικές οικονομικές ζημιές στην κινεζική βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των επιδοτήσεων και της οικονομικής ζημιάς των κινεζικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.

Η σχετική έρευνα άρχισε στις 21 Αυγούστου 2024 έπειτα από σχετική αίτηση που είχαν καταθέσει η Ένωση Γαλακτοκομικών Προϊόντων της Κίνας και η Ένωση Κινεζικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua