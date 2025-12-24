Χριστούγεννα: Πόσα χρήματα θα πάρουν αύριο και μεθαύριο όσοι εργαστούν

  • Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας θεωρούνται η 25η και η 26η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Η ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ ενημερώνουν τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τις αποδοχές τους.
  • Για επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν το σύνηθες ημερομίσθιο ή μηνιαίο μισθό χωρίς προσαύξηση. Εάν εργαστούν εκτάκτως, δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 ή επιπλέον ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%.
  • Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται το σύνηθες ημερομίσθιο με προσαύξηση 75% ή προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους.
Enikos Newsroom

οικονομία

εργασία

Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας θεωρούνται η αυριανή ημέρα, 25η Δεκεμβρίου ( Χριστούγεννα) και η 26η Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων) από την υφιστάμενη νομοθεσία .

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνουν τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τις ημέρες αυτές τα εξής:

Α. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις ημέρες αυτές  θα πάρουν χωρίς κάποια προσαύξηση:

  • το σύνηθες ημερομίσθιο. Αυτό αφορά όσους  αμείβονται με ημερομίσθιο,
  • τον μηνιαίο μισθό. Αυτό αφορά όσους αμείβονται με μισθό και αυτοί δεν θα πάρουν κάποια πρόσθετη αμοιβή.

Αυτά δεν ισχύουν εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν με τις νόμιμες διατυπώσεις.

Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με μισθό -σε αυτές τις περιπτώσεις -δικαιούνται να έχουν  προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα πρέπει να λάβουν ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Β.Οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Εάν οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας και δουλέψουν, τότε δικαιούνται:

  • το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Αυτό αφορά τους πολίτες που αμείβονται με ημερομίσθιο.
  • αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Τα ρεπό

Υπενθυμίζεται πως για την εργασία άνω των 5 ωρών σε ημέρα Κυριακή, υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες και έχουν ρεπό σε κάποια από τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, τότε δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα. Αν όμως εργαστούν, δικαιούνται, πέραν της προαναφερόμενης αμοιβής, να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Επισημαίνεται ότι εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά τις παραπάνω ημέρες αργίας είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

 

07:52 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

00:40 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

16:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

16:23 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

MUST READ

