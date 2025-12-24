Ιταλία: Έκρηξη σε αυτοκινητόδρομο – Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες – Βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέσει το Μιλάνο με τη Νάπολη, στην Ιταλία, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν το τεράστιο μανιτάρι καπνού και τις φλόγες που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίεw από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τις καμπίνες τους.