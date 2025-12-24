Ιταλία: Έκρηξη σε αυτοκινητόδρομο – Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες – Βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, στην Ιταλία, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα.
  • Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν το τεράστιο μανιτάρι καπνού και τις φλόγες που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τις καμπίνες τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Έκρηξη σε αυτοκινητόδρομο – Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες – Βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέσει το Μιλάνο με τη Νάπολη, στην Ιταλία, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν το τεράστιο μανιτάρι καπνού και τις φλόγες που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίεw από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τις καμπίνες τους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τροφές που μειώνουν τη χοληστερίνη φυσικά – Θα τις βρείτε και στο γιορτινό τραπέζι

«Έχω γενέθλια τα Χριστούγεννα και δεν μου αρέσει» – 40χρονος αποκαλύπτει την αλήθεια που κανείς δεν λέει

Καιρός: Επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα

Οι οικονομικές εφημερίδες 24/12/2025

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:37 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Σλοβακία: Κατέρρευσε οροφή σε εταιρεία – 3 νεκροί

Τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή εγκατάστασης στην επιχείρηση όπου εργά...
08:29 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Επιβολή προσωρινών μέτρων κατά των επιδοτήσεων σε ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα

Το Πεκίνο επέβαλε προσωρινά μέτρα κατά των επιδοτήσεων σε συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ...
08:02 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Κατάρριψη 12 ουκρανικών drones στην περιφέρεια Τούλα – Φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση

Συντρίμμια από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγι...
07:39 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Το όνομα Τραμπ για πρώτη φορά στα αρχεία Επστάιν – 5 συμπεράσματα από τη νέα μαζική δημοσίευση εγγράφων

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση εγγράφων από τον φάκελο Τζέφρι Επστάιν περιέχει στοιχεία που έχουν σ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα