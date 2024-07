Ρωσία: Απάντηση στην πυραυλική ενίσχυση της Γερμανίας – “Σχεδιάζουμε ένοπλη απάντηση”, δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

Οργισμένη απάντηση της Μόσχας στην ενίσχυση της Γερμανίας με νέα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα, με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ να δηλώνει πώς “η Ρωσία σχεδιάζει ένοπλη απάντηση”.

#Germany #USA #Russia

❗️ Russia would respond militarily to the deployment of US long-range missiles in Germany, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov warned.

This announcement comes after the Pentagon stated that starting in 2026, the US would begin deploying… pic.twitter.com/ECxBrqf4m6

— Kalemi Post (@KalemiPost) July 11, 2024